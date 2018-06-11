Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут содействовать Таджикистану в укреплении границы с Афганистаном, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате, сообщает РИА Новости.

Он выразил обеспокоенность ситуацией на севере Афганистана, где создает плацдарм террористическая группировка "Исламское государство".

"Будут продолжаться все те мероприятия, которые предусмотрены по линии министерств обороны, по линии специальных служб, министерств внутренних дел, пограничных войск, в том числе операция по пресечению наркотрафика, которая называется «Канал». Соответствующие договоренности остаются в силе, сегодня все это четко подтвердили», - подчеркнул Лавров.

"Все министры говорили о необходимости эту ситуацию стабилизировать. Выражали озабоченность, что игиловцы проникают в страну, в том числе из Сирии и Ирака. Особую озабоченность вызывает то, что террористы начинают создавать плацдарм в северных провинциях Афганистана, то есть в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ. Это нас беспокоит", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава российского МИД отметил, что Россия продолжит работу по привлечению радикального движения «Талибан» к прямым переговорам с Кабулом, но пока такого диалога нет. По словам Лаврова, главы дипведомств стран ОДКБ поддержали призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к прямому диалогу с талибами.

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