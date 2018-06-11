Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут содействовать Таджикистану в укреплении границы с Афганистаном, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате, сообщает РИА Новости.

Он выразил обеспокоенность ситуацией на севере Афганистана, где создает плацдарм террористическая группировка "Исламское государство".

12:45 25 мая

Страны ОДКБ соберут террористов в один список

"Будут продолжаться все те мероприятия, которые предусмотрены по линии министерств обороны, по линии специальных служб, министерств внутренних дел, пограничных войск, в том числе операция по пресечению наркотрафика, которая называется «Канал». Соответствующие договоренности остаются в силе, сегодня все это четко подтвердили», - подчеркнул Лавров.

"Все министры говорили о необходимости эту ситуацию стабилизировать. Выражали озабоченность, что игиловцы проникают в страну, в том числе из Сирии и Ирака. Особую озабоченность вызывает то, что террористы начинают создавать плацдарм в северных провинциях Афганистана, то есть в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ. Это нас беспокоит", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава российского МИД отметил, что Россия продолжит работу по привлечению радикального движения «Талибан» к прямым переговорам с Кабулом, но пока такого диалога нет. По словам Лаврова,  главы дипведомств стран ОДКБ поддержали призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к прямому диалогу с талибами.

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