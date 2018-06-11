На портале Mening Fikrim («Моё мнение») в Узбекистане появилось предложение исключить графу «национальность» в паспорте гражданина.

В Таджикистане этот вопрос вроде бы еще ни разу не обсуждался. А вы за или против?

«Узбек» или «узбекистанец»?

По мнению автора петиции, опубликованной на портале Mening Fikrim («Моё мнение»), это предложение позволит сплотить и укрепить народ страны, чтобы каждый считал себя частью единого целого.

«Во многих странах эта графа в паспорте или ином документе содержит в себе другое значение и контекст. Слово «национальность» (nationality) понимается как принадлежность к гражданскому обществу страны, а не к этносу. Все граждане Узбекистана - одна нация по гражданскому укладу и законам, но при этом являются частью определенного этноса», - говорит автор обращения.

В настоящее время петиция набрала более 500 голосов. Если в течение 90 дней предложение соберет 10 000 голосов, то оно будет рассмотрено Олий Мажлисом (парламентом) Узбекистана.

По мнению таджикского юриста Рахматулло Зойирова, предложение об исключении графы «национальность» в паспортах граждан Узбекистана направлено на защиту интересов единого и сильного Узбекистана.

- Данная идея исходит от концепции, некогда проводимой Исламом Каримовым и сегодня – Шавкатом Мирзиёевым, - политики «Узбекистан - государство с великим будущим, - говорит политик.

Вместе с тем он убежден, что исключение графы «национальность» больно бьет по интересам, прежде всего, национальных меньшинств, и они могут лишиться своего языка и национальной самобытности.

- Франция, прежде чем ввести указание во французских паспортах только одной национальности - «француз», в течение длительного времени реализовывала концепцию национальной политики, в результате которой гражданство и национальность слились в единое целое, - подчеркнул Зойиров.

Толерантные космополиты…

Вопрос об исключении графы «национальность» в паспорте гражданина время от времени обсуждается и в Таджикистане. Однако, по мнению экспертов, наше общество еще не готово к этому шагу, и на то есть свои объективные и субъективные причины.

Политолог Шокирджон Хакимов высказался за сохранение графы «национальность».

- Я за то, чтобы сохранили в паспорте эту графу. Во-первых, потому, что это очень важно для разработки национальной политики в отношении национальных меньшинств. Во-вторых, мы еще не достигли того уровня общественных отношений, чтобы воспринять и осуществлять существующую практику развитых современных государств. В-третьих, как и в досоветский, советский периоды, и после приобретения независимости толерантность во взаимоотношениях между гражданами Таджикистана, независимо от национальности, всегда была обычным явлением, - говорит собеседник.

По словам Хакимова, в Таджикистане при введении новых паспортов решили исключить из него лишь графу с указанием места рождения граждан и мотивировали это тем, что якобы таким образом можно искоренить местничество и регионализм в современном Таджикистане.

- Однако, к сожалению, как показывает практика, местничество приобретает более уродливую форму и негативно влияет на становлении современного успешного и эффективного национального государства, - говорит Хакимов.

Неординарно в пользу исключения графы «национальность» в таджикском паспорте высказалась депутат и журналист Гульнора Амиршоева:

- Я считаю, что в наши времена, близкие к апокалипсису, люди должны жить без национальностей и без религий. Сейчас все сводится к тому, что вскоре возможно будет такое определение, как «человек мира», «космополит». По-моему, это может быть каким-то спасением, пока жив мир и существует человечество. А все стереотипы с национальностью, религией, местом проживания, пропиской, другими мучениями с документами, это все не так уж важно в наше бренное время.

Попытки уже были

Известный таджикский журналист, профессор Ибрагим Усманов считает, что исключение графы «национальность» в паспорте гражданина не означает решения вопроса равенства людей различных национальностей в определенном государстве.

- Некоторые страны мира, в том числе США, давно отказались от графы «национальность» в своих паспортах, но это не означает, что они таким образом создали единую нацию - до сегодняшнего дня в США в частном разговоре постоянно подчеркивают, что тот или иной гражданин - американец африканского или китайского происхождения, - отмечает эксперт.

Он отметил, что в СССР также попытались отказаться от графы «национальность» в паспортах, но в ходе реформы в середине 70-х эта графа в паспорте гражданина СССР была восстановлена.

Хотя, по его словам, еще в дореволюционной Средней Азии, когда у людей вообще не было никаких документов о гражданстве, население называло себя по национальности мусульманами, при этом подчеркивая свой род: «я мусульманин из рода таджиков… туркменов… казахов…»

- Если сегодня в Таджикистане или в Узбекистане уберут графу «национальность» в паспортах, что будет с таджиками Узбекистана или узбеками Таджикистана через сто лет? Убежден, они потеряют свой язык, обычаи, культуру, ментальность, - говорит Усманов.

КАК У ДРУГИХ?

Россия

Отмена в 1990-х годах указания национальности в паспорте в Российской Федерации, а затем её введение, но уже в необязательном порядке, вызывает дискуссии в обществе по сей день. При этом графа «национальность родителей» существует в свидетельстве о рождении, которая заполняется по желанию родителей ребёнка, а также в свидетельстве о браке и свидетельстве о перемене имени. Графа «национальность» до сих пор существует в военном билете, правда её не заполняют.

Украина

На Украине национальность указывалась в свидетельстве о рождении, но с 2014 года в данном документе имеются лишь две графы - для указания гражданства родителей. В паспорте такая графа не предусмотрена. Таким образом, лицо не имеет никакой возможности как-то декларировать свою национальность, даже по желанию.

Казахстан

Национальность в Казахстане указывается по желанию владельца в паспорте гражданина РК, удостоверении личности, диппаспорте и служебном паспорте. В свидетельстве о рождении указывается национальность родителей.

Китай

В Китае в удостоверении личности обязательно указывается одна из 56 официально признанных в стране национальностей. Выбирать национальность по собственному желанию запрещено, национальность указывается та, которую имеет один из родителей.

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