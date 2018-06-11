Министерство образования и науки Таджикистана заявляет о возможном возвращении школьных каникул в следующем учебном году. Сейчас этим вопросом занимается рабочая группа.

Начальник управления дошкольного и среднего образования министерства образования и науки РТ Абдуджаббор Алиев сообщил «АП», что вероятность возвращения в следующем году осенних и весенних каникул в школах большая.

Пресс-секретарь министерства образования и науки Эхсон Хушвахтов сообщил «АП», что пока еще не определено, как будут возвращены каникулы, так как этот вопрос будет определятся в ближайшее время на очередной коллегии министерства.

Начиная с 2010-11 учебного года таджикские школьники лишены отдыха осенью и весной, но на зимних каникулах они отдыхают весь январь.

Свои шаги в Минобразования ранее мотивировали улучшением условий для проведения различных мероприятий, таких, как курсы по повышению квалификации преподавателей, а также школьных олимпиад, чтобы не отрывать ни школьников, ни учителей от учебного процесса.

На днях таджикские мамы решили исправить ситуацию: участницы группы в Фейсбуке - Tajik Mama Group – бросили клич и составили петицию в Исполнительный аппарат президента с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.

Активные участницы группы составили письмо на имя главы Исполнительного аппарата президента страны Озоды Рахмон и отправили его адресату.

«Лишение учеников средних общеобразовательных учреждений страны, особенно начальных классов, осенних и весенних каникул оказывает негативное влияние на их моральное и физическое состояние, - писали авторы письма. - Это, в свою очередь, приводит к тому, что у наших детей теряется интерес к учебному процессу. Не лучшим образом действует на скорейшее возвращение в учебный процесс и длительные каникулы зимой».

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