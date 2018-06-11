Количество учащихся общеобразовательных школ, получающих стипендию президента Таджикистана, увеличат на 110 человек. В свою очередь, стипендиатов из числа студентов различных СПТУ в стране станет меньше на 10 человек.

Соответствующие изменения введены в Положение о стипендиях президента РТ для учащихся и студентов общеобразовательных, начальных и средних профессиональных учреждений, утвержденное постановлением правительства республики от 1 августа 2015.

«Стипендии Президента Республики Таджикистан устанавливаются для 350 (трёхсот пятидесяти) учащихся общеобразовательных учреждений, 25 (двадцати пяти) студентов учреждений начального профессионального образования и 25 (двадцати пяти) студентов учреждений среднего профессионального образования», - говорится в поправках, утвержденные постановлением правительства 28 мая этого года.

До этого президентскую стипендию получали 240 учащихся общеобразовательных школ и 60 учащихся и студентов, начальных и средних профессиональных образовательных учреждений.

Размер президентской стипендии для учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, техникумов, училищ и колледжей единый: он составляет 491 сомони.

«Положение о стипендиях президента РТ для учащихся и студентов общеобразовательных, начальных и средних профессиональных образовательных учреждений разработано в целях поддержки и стимулирования учащихся и студентов, имеющих образцовое поведение, отличную учёбу и активно участвующих в общественной работе», - говорится в новом правительственном постановлении.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus