Министерством транспорта Таджикистана рассматриваются свыше 30 автодорожных проектов, на реализацию которых потребуется более 2,7 миллиарда долларов.

Наиболее дорогим по стоимости в список перспективных проектов дорожного хозяйства является проект «Реабилитация автодороги Душанбе-Кульма, участок Хорог-Кульма». Для улучшения 395-километрового участка этой дороги, по предварительным данным, потребуется около 568 миллионов долларов.

Среди перспективных проектов со сравнительно высоким бюджетом также фигурирует проекты по реабилитации автодорог Калаи Хумб-Вандж (80 км, $238 млн.), Вандж-Хорог (163 км, $200 млн.) и проект по соединению автодороги Таджикистан-Пакистан через Афганистан (83 км, 215 млн.).

В список перспективных проектов также включен проект «Строительство противолавинных галерей по автодороге Душанбе-Чанак». На возведение таких защитных сооружений потребуется 26,6 миллионов долларов.

По данным Минтранса, в настоящее время на стадии реализации находятся 12 инвестиционных автодорожных проектов, общий бюджет которых составляет около 700 миллионов долларов.

Это, в частности, проекты по реконструкции автодорог Худжанд-Исфара, Душанбе-Турсунзаде (от памятника Авиценны до западных ворот Душанбе), Куляб-Калаи Хумб (участки Шохин-Шагон и Шохин-Куляб), Восе-Ховалинг, Темурмалик-Бальджуван-Ховалинг и другие.

За годы независимости на развитие автодорожной инфраструктуры страны направлено 12 миллиардов сомони.

В опубликованном на днях рейтинге Всемирного экономического форума «Качество дорог» Таджикистан находится на 70-ом месте среди 137 стран мира.

По качеству дорог на постсоветском пространстве Таджикистан уступает только Азербайджану, Литве и Эстонии.

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