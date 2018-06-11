Глава Согда Раджаббой Ахмадзода одним из первых откликнулся на призыв президента ко всем гражданам, начиная с членов правительства и государственных служащих до предпринимателей, бизнесменов и религиозных деятелей внести вклад в процесс по созиданию и благоустройству на территории всей страны, в частности строительству или ремонту школ.

По его инициативе была реконструирована и укреплена материально-техническая база общеобразовательной школы №5 города Худжанда, где учился сама глава Согда, сообщает пресс-служба председателя города Худжанда.

Школа была создана еще в 1949 году, а нынешнее здание было сдано в эксплуатацию в 1968 году.

Вчера по случаю завершения ремонтных работ Раджаббой Ахмадзода посетил свою школу.

Во дворе школы глава области ознакомился с выставкой изделий и достижений учащихся школы и дал рекомендации по оживлению функционирования школьных ремесленнических кружков. В ходе посещения школьной библиотеки главу области проинформировали, что в настоящее время фонд библиотеки доведен до 25000 книг, из которых 4500 единиц — учебники. Председатель области подарил библиотеке еще 390 единиц новых книг и рекомендовал создать клуб любителей книг.

Полностью отремонтированы здание школы, спортивный зал и столовая. В ходе посещения столовой глава области дал указания во время учебного года в первую очередь обеспечивать вкусной и калорийной пищей учащихся начальных классов.

В ходе беседы с работниками сферы образования, активом города и выпускниками школы глава области в частности отметил, что в настоящее время в Согдийской области 46 общеобразовательных учреждений и 407 классов находятся в аварийном состоянии. Наряду с этим, в школах ощущается значительная нехватка учебников. По его словам, руководство области намерено устранить эти недостатки в течении трёх лет. Сейчас в некоторых отдалённых районах области, таких как Горная Матча, Шахристан, Матча и в городе Канибадаме быстрыми темпами продолжается строительство новых школ, которые в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию. «Сегодня возникла необходимость провести капитальный ремонт в школах, построенных в советское время, и эта инициатива началась с ремонта общеобразовательной школы №5 города Худжанда. Мы надеемся, что эту инициативу продолжат и другие патриотичные руководители, предприниматели и меценаты», - сказал Раджаббой Ахмадзода.

В своем выступлении глава города Худжанда Маъруф Мухаммадзода от имени коллектива учителей, учащихся и жителей махалли поблагодарил главу области за этот показательный почин и отметил, что теперь учащиеся школы еще с большим усердием будут осваивать знания. «Эта инициатива обязывает всех нас вносить вклад в благоустройство нашего города», - отметил он. Маъруф Мухаммадзода сказал, что, следуя этому почину главе области, он также внесет вклад в ремонт и реконструкцию школы №16 города Худжанда, в которой он учился.

Инициативу поддержал и успешный предприниматель, тоже выпускник школы №5 Мирзобахтиёр Мирзобаходуров. В своем выступлении он отметил, что данная инициатива главы области является примером патриотичности и почитания нелегкого труда учителей, и пообещал на свои средства отремонтировать школу №11 города Худжанда.

Затем председатель области Раджаббой Ахмадзода вручил администрации школы 2 электронные доски и 10 комплектов компьютеров с принтерами. Также по инициативе бывших выпускников общеобразовательной школы №5 для учителей были предоставлены путёвки в санаторий «Бахористон».

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