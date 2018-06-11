Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов рассказал о прошедшем в Циндао саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в интервью агентству ТАСС.

"Саммит ШОС стал для нашей организации рубежным, он открыл новый формат ее работы в составе лидеров восьми государств-членов, - сказал он. - Показательно, что в прозвучавших в ходе состоявшихся заседаний в узком и расширенном составе заявлениях неизменно подчеркивалась приверженность государств-членов принципам "шанхайского духа", добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, решимость твердо и последовательно развивать многопрофильное взаимодействие в рамках ШОС. Это продемонстрировало единство ШОС, сплоченность государств-членов в решении общих задач".

"Саммит стал действительно крупным политическим событием, подвел итоги года китайского председательства в ШОС, в рамках которого было проведено около двухсот мероприятий различных уровней и форматов. Это большой вклад в укрепление и расширение сотрудничества в рамках ШОС", - отметил генсек. Он также напомнил, что на полях саммита состоялось множество различных двусторонних встреч, которые позволили главам государств также обсудить текущие вопросы, сверить часы по темам, представляющим взаимный интерес.

С 1 января 2016 года до конца 2018 года генеральным секретарем ШОС является Рашид Алимов (Таджикистан).

Главным политическим документом саммита, продолжил Алимов, стала Циндаоская декларация Совета глав государств - членов ШОС, в которой "отражены консолидированные подходы государств-членов по актуальным вопросам региональной и глобальной политики, а также представлено общее видение дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках объединения".

Отвечая на вопрос о претворении в жизнь принципов "шанхайского духа", добрососедства и взаимовыгодного партнерства, Алимов сказал, что на саммите был принят План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, подписанного в 2007-м и вступившего в силу в 2012 году. Этот договор, по его словам, наряду с Хартией "является главным политико-юридическим скрепом ШОС, определяющим ее философию и облик на долгосрочную перспективу, на весь период существования организации". В Плане действий отражены 99 практических мероприятий в сфере политики и безопасности, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также по международному сотрудничеству и взаимодействию в области институционального развития организации. В нем также определены компетентные органы, ответственные за реализацию каждого мероприятия, и указаны конкретные сроки их проведения.

Сотрудничество в борьбе с терроризмом

Саммит Шанхайской организации сотрудничества придал новый импульс развитию взаимодействия в борьбе с терроризмом, сообщил Рашид Алимов.

"В ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС, - сказал он, - была принята Программа сотрудничества государств - членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы". Координирует эту многоплановую комплексную работу Региональная антитеррористическая структура ШОС. В рамках реализации предыдущих программ проводимая работа позволила достичь значительных результатов в противодействии терроризму на пространстве ШОС, констатировал Алимов.

"Программа сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы направлена на укрепление взаимодействия по выявлению, предупреждению и пресечению проявлений терроризма, сепаратизма и экстремизма на территориях государств - членов ШОС, устранению причин и условий возникновения и распространения "трех зол", а также противодействию распространению их идеологии и пропаганде. Государства - члены ШОС продолжат осуществлять противодействие финансированию любых форм терроризма, сепаратизма и экстремизма, проводить антитеррористические учения и работать по другим направлениям организационно-практической деятельности", - подчеркнул генсек.

В частности, продолжил он, реализация программы будет направлена на совершенствование правовых основ сотрудничества, а также развитие и гармонизацию законодательств в данной области, повышение эффективности взаимодействия компетентных органов государств - членов. Большое внимание в программе уделено антитеррористическому сотрудничеству стран ШОС в международно-правовой, информационно-аналитической и научно-методической сферах, а также по вопросам кадрового и материально-технического обеспечения деятельности по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Принятие и реализация программы, сказал Алимов, будет содействовать укреплению международного антитеррористического сотрудничества в целом. Документ призван укрепить потенциал стран по предотвращению терроризма, как это рекомендует Глобальная контртеррористическая стратегия ООН.

С момента образования ШОС 15 июня 2001 года до конца 2006 года секретариат ШОС возглавлял исполнительный секретарь - представитель Китая Чжан Дэгуан. Когда он покинул свой пост, вместо должности исполнительного секретаря был введен пост Генсека.

Борьба с наркотиками

Лидеры, по словам Алимова, утвердили дорожную карту практического взаимодействия в области борьбы с наркотиками - Антинаркотическую стратегию государств - членов ШОС на последующие пять лет. "Это решение выводит антинаркотическое сотрудничество в рамках ШОС на качественно новый уровень. К сожалению, государства - члены ШОС сегодня являются транзитными странами и странами - потребителями опиоидов, исходящих с территории Афганистана. Руководители антинаркотических ведомств государств - членов ШОС договорились активизировать дальнейшее взаимодействие в борьбе с наркоугрозой", - указал он.

Генсек напомнил, что Антинаркотическая стратегия до 2023 года - вторая в истории ШОС. Одним из главных результатов реализации первой Антинаркотической стратегии, которая была принята в 2011 году в Астане, стала как раз разработка Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.

"Трудно оставить без внимания достижения в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков государств - членов ШОС за период действия документа. Напомню, что за 2011-2016 годы только шестью государствами - членами организации было изъято 69 т героина, 17,5 т опиума, 349 т марихуаны и 28 т гашиша, чему, несомненно, способствовала принятая Антинаркотическая стратегия", - сказал Алимов.

Согласно Антинаркотической стратегии на 2018-2023 годы, продолжил он, государства - члены будут наращивать комплексные усилия по реализации мер, направленных на сокращение масштабов незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, а также злоупотребления наркотиками.

"Особое внимание уделяется противодействию наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. Также предусмотрены меры по противодействию распространению новых видов психоактивных веществ и наркотических средств. Будет укрепляться международное сотрудничество, прежде всего взаимодействие с Управлением ООН по наркотикам и преступности", - отметил генсек. По его словам, одной из важных сфер антинаркотического сотрудничества в рамках ШОС является совместная работа по снижению спроса на наркотики, а результатом взаимодействия в этой области стало принятие лидерами государств - членов на саммите в Циндао Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.

"Этот документ представляет собой ряд значимых рекомендаций для формирования эффективной национальной системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. Это целостный взаимосвязанный комплекс стратегий и интервенций, основанных на научных доказательствах. Концепция учитывает сложное взаимодействие факторов, которые обуславливают уязвимость детей, молодежи и взрослых перед злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами", - сказал Алимов, отметив, что ШОС также выступает за предупреждение потребления наркотических средств и психотропных веществ и зависимости от них.

Генсек ШОС обеспечивает эффективную координацию работы секретариата и всех структур ШОС, в том числе РАТС, Делового совета, Межбанковского объединения, Форума ШОС для безусловного выполнения принятых и принимаемых в рамках организации решений.

Роль молодежи в странах ШОС

Молодое поколение стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества становится залогом обеспечения региональной и международной безопасности, добавил Рашид Алимов.

"На фоне динамично меняющихся процессов глобализации вопросы всестороннего развития молодого поколения продолжают оставаться одной из приоритетных задач ШОС, - сказал он по окончании саммита организации в Циндао. - В этих условиях молодежь государств - членов рассматривается в качестве прочной опоры как в сфере социально-экономического развития государств в частности, так и в укреплении национальной, региональной и международной безопасности в целом".

По словам Алимова, он чувствует особое удовлетворение по поводу принятия Программы действий ШОС по реализации положений Совместного обращения глав государств - членов ШОС к молодежи и считает этот документ "бесценным вкладом лидеров стран - участниц в будущее организации". "Как известно, с инициативой активизировать молодежную политику ШОС, придать ей новую динамику и обогатить содержание выступил на саммите в Астане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Принятые документы открыли новую страницу развития сотрудничества в области молодежной политики государств - членов", - заявил генсек.

Он напомнил, что, согласно определению ООН, термин "молодежь" применим к людям в возрасте от 15 до 24 лет. Таким образом на пространстве ШОС, где проживает свыше 3 млрд человек, каждый пятый - представитель молодого поколения.

"Но не только числом молодежи определяется ее роль в обществе. Интеллектуальный потенциал юношей и девушек, смелость идей и энтузиазм особо необходимы для процветания региона ШОС. Молодое поколение вносит весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества и расширение диалога культур между народами государств - членов организации", - подчеркнул Алимов.

Результат превзошел ожидания

Он также выразил уверенность в том, что многосторонние договоренности, достигнутые на саммите в Циндао, благоприятно отразятся на взаимодействии государств - членов объединения в области экономики и политики, а также культуры и безопасности.

"Итоги почти годовой совместной работы восьми стран организации под председательством китайской стороны превзошли все самые смелые ожидания, - отметил генсек по окончании форума. - Представителям государств - членов ШОС, работая плечом к плечу, удалось к состоявшемуся Циндаоскому саммиту подготовить 22 очень значимых по своей роли документа, которые направлены на углубление сотрудничества государств - членов организации в политической, торгово- экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности".

Он добавил, что 17 документов были приняты главами государств, четыре документа - министрами, еще один меморандум о сотрудничестве между Секретариатом организации и ЮНЕСКО подписан генеральным секретарем ШОС.

Как подчеркнул Алимов, статистические данные наглядно демонстрируют, что с каждым годом результативность совместной работы представителей государств - членов организации поступательно повышается, расширяется взаимопонимание и сплоченность объединения. Всего же по итогам анализа правовой базы ШОС было выявлено, что до 8 июня 2018 года в рамках объединения принято около 850 политико-правовых документов.

Пожелания преемнику

Выступая на заседании Совета глав государств - членов ШОС в расширенном формате, Алимов пожелал успехов своему будущему преемнику - представителю Узбекистана Владимиру Норову.

"31 декабря завершается моя миссия в качестве генерального секретаря ШОС. Для меня было большой честью, особой привилегией и огромной ответственностью участвовать в реализации начертанных вами масштабных планов по развитию ШОС - организации нового типа", - заявил он. Алимов поблагодарил участников саммита за доверие, всестороннюю помощь и поддержку.

Новый генсек ШОС, представитель Узбекистана Владимир Норов будет занимать этот пост в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

"Хотел бы пожелать успехов на этом ответственном посту будущему генеральному секретарю Владимиру Норову, кандидатура которого представлена на утверждение Совета глав государств", - сказал Алимов.

Кандидатура Норова была вынесена на утверждение Совета глав государств - членов ШОС Советом министров иностранных дел стран ШОС. Ему предстоит занимать эту должность в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Владимир Норов protoday.uz

ДОСЬЕ «АП»:

Владимир Норов, 31.08.1955 года рождения. Родился в Бухарской области.

В 1976 году окончил Бухарский Государственный пединститут, в 1985 году - Академию МВД СССР и в 1990 году адъюнктуру Академии МВД СССР. По специальности юрист.

Владеет английским, немецким, узбекским, русским и таджикским языками.

Опыт работы: 1978 - 1982 инспектор уголовного розыска УВД Бухарского облисполкома

1982 - 1983 начальник отдела уголовного розыска ОВД района "Текстильщик" г.Бухары

1983 - 1985 слушатель Академии МВД СССР, г. Москва

1985 - 1988 замначальника инспекторского отдела Управления внутренних дел Бухарской области

1988 - 1990 адъюнкт Академии МВД СССР.

1990 - 1992 начальник Управления уголовного розыска УВД Бухарской области

1992 - 1995 эксперт, консультант по административно-юридическим вопросам Аппарата президента Республики Узбекистан

1995 - 1996 заместитель, первый замминистра иностранных дел Республики Узбекистан

1996 - 1998 Госсоветник президента.

1998 - 2003 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Германии

2003 - 29.12.2004 - Первый замминистра иностранных дел.

29.12.2004 - 2006 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Бельгии

12.07.2006-28.12.2010 - Министр иностранных дел Республики Узбекистан

28.12.2010 - 17.07.2013 - 1-й зам. министра иностранных дел.

В настоящий момент является директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.