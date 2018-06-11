Совсем скоро, 14 июня в России стартует очередной чемпионат мира по футболу. Он откроется матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

Прогнозами о том, как завершится встреча, и как сыграют в чемпионате сборные этих стран, поделились посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов и посол Саудовской Аравии в Таджикистане Абдулазиз ибн Мухаммад аль-Бади.

Первый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники».

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов надеется, что сборная России перед своими болельщиками постарается показать достойную игру.

Игорь Лякин-Фролов Asia-Plus

«Мой прогноз на первый матч российской сборной: победа со счетом 2:1. Было бы хорошо, если бы Россия вышла из группы. А там – как повезет», - отметил посол.

Дипломат отметил, что в сборной ему нравятся выступления полузащитника Александра Головина и вратаря Игоря Акинфеева.

«Надеюсь, именно они сумеют повести за собой команду и обеспечить достойное ее выступление на чемпионате», - выразил надежду российский посол.

Настроен оптимистично и посол Королевства Саудовской Аравии в Таджикистане Абдулазиз ибн Мухаммад аль-Бади.

«Первый матч на таком высоком уровне всегда получается эмоциональным, непростым. Таким, я думаю, будет и встреча сборных России и Саудовской Аравии», - считает саудовский дипломат.

«Хотя у сборной Саудовской Аравии не так много опыта выступлений в чемпионатах мира, могу сказать, что наши футболисты дадут бой всем своим соперникам», - убежден посол.

Абдулазиз ибн Мухаммад аль-Бади. Asia-Plus

В составе команды Саудовской Аравии много футболистов, выступающих на местном чемпионате. Но есть и легионеры, в основном играющие в чемпионате Испании.

«В составе нашей сборной я бы отметил таких футболистов, как нападающий Мухаммад аль-Сахлави, полузащитники Салим аль-Давсари и Фахад аль-Муваллад, - подчеркнул посол Саудовской Аравии в Таджикистане.

Эти парни, и все остальные игроки, думаю, отдадут на поле все силы ради победы"!.

Посол выразил надежду, что сборная Саудовской Аравии выйдет по итогам первого матча победителем.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus