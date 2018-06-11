В чемпионате Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги наступил летний перерыв. Лидером промежуточного этапа стал действующий чемпион страны душанбинский «Истиклол».

В отложенном матче восьмого тура чемпионата страны «Истиклол» 10 июня добился гостевой победы над ЦСКА «Памир» со счетом 2:1. У победителей забитыми голами отличились Ахтам Назаров (18-я минута) и Мухаммаджон Рахимов (23-я минута). Сообщает официальный сайт ФФТ.

Благодаря этому успеху «Истиклол» теперь имеет в турнирной таблице 26 очков – на два больше, чем у «Худжанда», который расположился на второй строчке.

В национальном чемпионате теперь наступил летний перерыв, который продлится полтора месяца. Вновь чемпионат Таджикистана возобновится 28-29 июля матчами двенадцатого тура.

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