На 61 году жизни, после продолжительной болезни, 10 июня вечером в Душанбе скончался известный таджикский журналист, пресс-секретарь правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана Усмон Солех. Об этом «АП» сообщили близкие покойного.

Тело У. Солеха было предано земле на одном из кладбищ города Вахдат сегодня утром.

Усмон Солех родился в 1957 году в Фархорском районе, в 1979 году окончил отделение журналистики Таджикского национального Университета.

После окончания вуза в различные годы работал в газетах «Тоджикистони Совети», «Минбари халк», пресс-службе парламента республики. Проходил военную службу в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане.

Последние годы был пресс-секретарем правящей в стране НДПТ.

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