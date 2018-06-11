Часть улицы Нустратулло Махсум, в связи с расширением одной из автодорог, ведущих к западным воротам столицы, уже перекрыта с воскресенья.

Как сообщил «АП» источник в столичной мэрии, с 11 июня в связи с расширением дороги закрыто движение по ул. Н.Махсум от пересечения с улицей Багаутдинова и пересечения с улицей Гиссарская (рядом с западным подъездом к новой трехуровневой эстакаде на 102 мкр.).

Движение будет закрыто до завершения ремонтных работ: примерно это займет чуть больше одного месяца, отметили в мэрии.

После завершения ремонтных работ на данном участке в рамках реализации проекта по "Улучшению состояния региональной автотрассы Душанбе-Турсунзаде", ремонтные работы перенесутся на саму улицу Н.Махсум, непосредственно ведущую к западным воротам столицы. Ориентировочно, работы на этом участке должны завершиться к сентябрю.

Движение автотранспорта на время ремонта будет осуществляться по ул. А. Навои

Напомним, по указанному участку осуществляется движение автобус №28, маршрутные такси 28, 46, 35 и 22.