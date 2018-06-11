Эмомали Рахмон на саммите глав государств ШОС 10 июня в китайском городе Циндао подчеркнул о необходимости последовательно решать взаимосвязанные задачи укрепления мира, безопасности и наращивания взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в зоне деятельности ШОС, сообщает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что сегодня на первый план выходят вопросы обеспечения безопасности.

По мнению таджикского лидера, странам ШОС необходимо усилить практическое сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, распространением радикальной идеологии, киберпреступностью и трансграничными преступными группировками.

"В центре внимания должны оставаться вопросы тесного взаимодействия и координации деятельности спецслужб, правоохранительных органов и оборонных ведомств наших стран, в том числе по линии РАТС ШОС. Терроризм невозможно победить только военными путями. В данной связи важно держать в фокусе внимания социальные аспекты разрастания этих проявлений", - отметил Эмомали Рахмон.

Он уверен, что следует уделить особое внимание вопросам совместной эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков, который является одним из источников финансирования терроризма и экстремизма. "В этой связи подчеркиваем актуальность нашего предложения по созданию отдельной структуры по антинаркотическому сотрудничеству", - подчеркнул таджикский лидер.

Он снова подчеркнул, что обеспечение безопасности и стабильности в регионе ШОС тесно связано с развитием ситуации в Афганистане.

Эмомали Рахмон убежден, что в условиях роста потребностей регионального энергетического рынка странам необходимо наладить более широкое сотрудничество в этой сфере, в том числе в реализации совместных инфраструктурных проектов.

"С учётом факторов изменения климата, освоение богатого гидроэнергетического потенциала Таджикистана может способствовать существенному сокращению выбросов в атмосферу углекислых газов и внести достойный вклад в обеспечение стран региона экологически чистой электроэнергией, которая является одной из основ развития «зеленой экономики", - заявил Э. Рахмон.

Он также поздравил Кыргызскую Республику с принятием эстафеты председательства в ШОС.

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