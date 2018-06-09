Видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу, который начнется на следующей неделе в России. выложен в сеть 8 июня. Его выложил в сеть американский певец Ники Джем на своем канале в Youtube. Позже он появился на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает РБК.

В клипе запечатлены памятные моменты прошлых чемпионатов мира, а также болельщики стран-участниц турнира в России.

Композицию под названием Live It Up исполнили актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи.

К знаменитым исполнителям присоединился бразильский футболист, чемпион мира-2002 Роналдиньо.

Продюсером выступил американец Diplo.

Джем, Смит и Истрефи исполнят песню Live It Up перед финалом чемпионата. Решающая встреча турнира состоится 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".

1 июня ФИФА продемонстрировала официальную телевизионную заставку ЧМ-2018. Однако позднее в видео была обнаружена ошибка: на Спасской башне московского Кремля вместо рубиновой звезды изображен крест. ФИФА пообещала исправить ее.

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