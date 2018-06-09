В рамках участия в саммите ожидаются встречи Эмомали Рахмона с Цзиньпинем и Путиным

Президент отбыл в китайский город Циндао в пятницу вечером, сегодня здесь открывается саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

На полях саммита запланирован ряд двусторонних встреч лидера Таджикистана с главами делегаций стран-участниц. В том числе, с президентом России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, сообщал ранее "АП" источник в правительстве страны.

Запланированы также встречи Эмомали Рахмона с президентами Афганистана, Кыргызстана, премьер-министрами Пакистана и Индии.

Как ожидается, в Циндао страны-члены ШОС подпишут договор о добрососедстве и программы сотрудничества на 5 лет в сферах экономики, безопасности и гуманитарного взаимодействия.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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