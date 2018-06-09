Авиакомпания «Сомон Эйр» приступает c 1 июля к осуществлению чартерных рейсов из Душанбе в Анталью (Турция).

Заказчиком данного рейса выступает туроператор «КОМПАС». На туристическом рынке представителем данного тур оператора является компания ООО «Transavia Express», сообщается в распространенном компанией пресс-релизе.

Рейсы по этому маршруту будут выполняться раз в десять дней. Все полёты будут осуществляться на самолетах Боинг 737-800 и -900. Время в полёте из Душанбе в Анталью составляет 5 часов, на обратном пути - 4 часа 40 минут.

В компании напомнии, что с мая этого года "Сомон Эйр" увеличила частоту полётов по направлению Душанбе-Стамбул до трёх рейсов в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям, а также изменила время вылета. Для большего удобства пассажиров с 18 мая было изменено время вылета как из Душанбе, так и из Стамбула. Теперь время вылета из Душанбе - 05-30, из Стамбула в Душанбе - в 21-30 по местному времени.

На сегодняшний день авиакомпания «Сомон Эйр», вступившая осенью в ИАТА, успешно осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.

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