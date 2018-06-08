Девятого июня в мире отмечают Международный день друзей. Мы решили написать о женской дружбе, так как многие считают, что ее не бывает. На самом деле она существует и бывает очень крепкой.

Это нам доказали две известные таджикские женщины – чемпионка мира по стрельбе из лука, призер Олимпиады советского периода Зебинисо Рустамова вместе с политиком и правозащитницей Ойнихол Бобоназаровой.

С чего начинается дружба?

Далекий 1976 год. Советская делегация под руководством министра здравоохранения СССР Ковригиной находится в Бельгии. В состав делегации совершенно случайно попала преподаватель юридического факультета ТГУ им. Ленина из Душанбе Ойнихол Бобоназарова.

Поездка насыщенная, в Брюсселе их даже принимала у себя королева Фабиана, внучка Елизаветы II. Там представительница солнечного Таджикистана случайно узнала, что в городе Льеж проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука, в котором участвует наша землячка, известная спортсменка Зебинисо Рустамова, которая совсем недавно стала бронзовым призером Олимпийских игр.

«Тогда у меня появилась мысль поехать и поболеть за нашу девушку, - вспоминает Ойнихол Бобоназаровна. - Я отпросилась у руководителя делегации. «Льеж находится далеко, причем без знания французского - как ты доберешься? Я боюсь, ты потеряешься», - возразила Ковригина. Но я настояла на своем, в итоге она согласилась. Каждому в то время разрешалось разменять только 400 советских рублей, я приобрела на эти деньги билеты на поезд туда и обратно и тронулась в путь…».

Подруги архивное фото

Незнакомка в шляпе

«После недавней Олимпиады мы были очень уставшими, но надо было участвовать в международном турнире в Льеже, и, честно скажу, показатели были не очень хорошие. Я несколько раз выстрелила, но неудачно. Чувствую, что проигрываю, настроения – никакого. И вдруг слышу откуда-то с трибун кто-то кричит на таджикском языке: «Мо бо ту хастем Зебинисо!» («Зебинисо, мы с тобой!»).

Расстояние от трибуны до нас где-то метров 50, я удивленно посмотрела по сторонам, подумав: может, мне показалось? Ну откуда, думаю, здесь, за границей, могут быть наши таджики? И вдруг издалека вижу высокую, стильную женщину в шляпе, которая продолжает что-то выкрикивать и махать руками в мою сторону. Я не узнала ее, но слова на таджикском придали мне таких сил! Мою усталость как рукой сняло, и я удачно выстрелила», - вспоминает Зебинисо Рустамова.

Советская спортсменка впервые в истории мирового лучного спорта показала самый высший результат в так называемом упражнении М-1 среди женщин и завоевала 1304 очка, став победителем соревнований. Кстати, среди мужчин такого результата добился американец Кейси Маккини.

После успешного выступления Рустамова тщетно искала глазами ту незнакомку в шляпе, на трибуне ее уже не было. По словам Бобоназаровой, она опаздывала на поезд, поэтому спешно вернулась в Брюссель.

«Когда на следующий день после возвращения все из делегации побежали в магазины, я не пошла, так как мои карманы были пусты, - с улыбкой вспоминает Ойнихол Бобоназаровна. - Мое положение раззадорило Ковригину: “Ну, патриотка, как дела, почему не идешь за покупками?” - спросила она и, узнав, что я все имеющиеся деньги потратила на дорогу в Льеж, эта удивительная женщина дала мне немного денег, на которые я смогла купить джемпер для своей маленькой дочки и жвачки – самый дорогой заграничный подарок».

Ойнихол Бобоназарова фото из личного архива

Знакомство спустя 20 лет

По возвращении в Таджикистан Бобоназарова вернулась к своим университетским делам, у нее не было больше возможности познакомиться с Рустамовой-чемпионкой очно. А для той, в свою очередь, все эти годы оставалось загадкой, кем была та женщина в шляпе, которая помогла ей победить.

Закончилась советская эпоха, Таджикистан получил независимость, а потом и гражданскую войну. К этому времени уже было не до спорта, и Зебинисо Сангиновна, оставшись без тренерской работы, переехала из Душанбе в Худжанд.

На дворе – 1999 год. Однажды возле своего дома Зебинисо Сангиновна увидела, как из такси вышла статная женщина.

- Мы поздоровались, и я узнала в ней Ойнихол Бобоназарову, она была известным юристом, я много слышала про ее честность, справедливость и смелость. Я пригласила ее домой, она отказалась. «Не хочу, чтобы ты хлопотала», - сказала она и предложила пойти куда-нибудь посидеть. Пошли в кафе, разговорились, и вдруг она мне рассказывает историю 20-летней давности в Бельгии… Оказывается, та незнакомка, о которой я вспоминала все эти годы, была именно она, и установленный мною в результате ее поддержки мировой результат был и ее рекордом и победой!

Вот так началось знакомство, которое потом переросло в дружбу между двумя известными таджикскими женщинами. По словам Зебинисо Сангиновны, секцию стрельбы из лука в те годы временно закрыли и она нигде не работала. Ей надо было кормить семью. Узнав о ее проблемах, Бобоназарова, в то время уже представитель Фонда Сороса в Таджикистане, предложила спортсменке стать гражданской активисткой и основать свою общественную организацию.

- Ойнихол мне рассказала об НПО и проектах, в то время это все было для нас незнакомым делом, - рассказывает Рустамова. - Я поверила ей и согласилась. Таким образом, она дала мне вторую жизнь в новых условиях.

Зебинисо Рустамова архивное фото

Лучшая подруга – это ты!

Я беседовала с этими двумя женщинами в разное время: с Бобоназаровой у нее дома, а с Рустамовой - по интернету, так как та в настоящее время гостит в США. Меня поразило их обоюдное восхищение друг другом, что редко встретишь в наши дни.

- В конце 90-х я случайно узнала от знакомых, что известная чемпионка Зебинисо Рустамова, которой я восхищаюсь всю жизнь, осталась без работы и крова в Душанбе, в ее доме был пожар, и она уехала в Худжанд, - вспоминает тот трудный жизненный период своей подруги Ойнихол Бобоназаровна. - Я решила поехать в Худжанд и найти ее. От местных узнала, что она помогает сиротам, хотя самой не на что жить. Это так растрогало меня. Когда призналась, что являюсь той незнакомкой из прошлого, то Зебинисо от радости расплакалась, и я поняла, насколько чистая и добрая у нее душа, и прониклась к ней особенной любовью, - вспоминает Бобоназарова.

- “Не сиди дома. Ты гордость нации! Пиши проекты, я тебя поддержу”, - сказала я. - Началась работа, вскоре Рустамова стала членом правления фонда Сороса в Таджикистане, и куда бы мы ни ездили с ней - в Иране, Афганистане, Кыргызстане, как только я представляла ее, чемпионку мира, то многочисленный зал взрывался от аплодисментов. Особенно когда на трибуну выходила она, маленькая и хрупкая таджикская женщина, меня переполняла гордость за нашу страну, - добавляет Ойнихол Бобоназаровна.

Характеризуя свою подругу, она вспоминает случай, когда однажды они возвращались самолетом из Москвы и Зебинисо, увидев, что одна из пассажирок не справляется с двумя маленькими плачущими детьми, целых 4,5 часа, что длился полет, ходила с плачущим ребенком по салону, ни минуты не отдыхая.

- Зебинисо – сама доброта, я не видела, чтобы она когда-нибудь жаловалась на свою жизнь или на кого-то, чтобы говорила плохо, за глаза. Она не живет для себя, для нее никогда не существовало таких понятий, как тяга к богатству или роскоши. Все эти годы мы дружим семьями, я люблю ее двух сыновей так же, как и она моих четверых детей, - говорит собеседница.

Восхищаюсь «стальной леди»

- Для меня Ойнихол - идеал женщины-лидера, женщины – жены и матери, - в свою очередь, говорит Зебинисо Рустамова. - Это женщина, которая показала, что Таджикистан может стать страной демократии и равноправия. За стойкую жизненную позицию и принципы - а ей нелегко пришлось в этой жизни - я ее называю «стальной леди». Многие ее ученики, которые в настоящее время работают в органах прокуратуры, благодарят своего преподавателя за требовательность и строгость.

По ее словам, с каких бы трибун Ойнихол за эти годы ни выступала, ее речь всегда сопровождается овациями.

Ойнихол Бобоназарова архивное фото

- Ей аплодировали как политику и защитнику прав человека. Особенно меня впечатлило ее последнее выступление на конференции в Париже, когда она выступила перед огромной персоязычной аудиторией, и это, на мой взгляд, было ее самым лучшим выступлением. В общем, Ойнихол из той категории, что «в огонь и в воду», и надо иметь столько мужества, чтобы баллотироваться на президентских выборах, - говорит Рустамова.

По ее словам, Ойнихол не только политик и общественный деятель, но и отличная хозяйка, мать и бабушка. Она любит поэзию и… футбол, выращивает на даче розы и сама ловит рыбу.

Под конец беседы, передав своей подруге поздравление с предстоящим юбилеем и пожелания здоровья и долголетия, Зебинисо Сангиновна говорит: «Ойнихол, знай: ты – самая лучшая!»

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!» Партнером проекта выступает компания «Оби зулол» - производитель натуральных соков и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей. Производство соков «Нури Зулол» похоже на огромную соковыжималку – линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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