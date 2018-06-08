25 мая в мире отметили Международный день пропавших детей. За этой датой стоят десятки тысяч трагедий, каждая из которых заставляет задуматься о том, почему так происходит и кто виноват в том, что ребенок однажды, переступив порог родного дома, больше не возвращается назад?

Пропажа детей – больной вопрос и для Таджикистана, где ежегодно пропадают сотни детей. Мы до сих пор не отошли от потрясения после пропажи несколько лет назад сестер Араловых и загадочной смерти пятилетней Осии. Люди уже привыкли к объявлениям о пропаже детей, приклеенным на остановках, выставленным в соцсетях.

В этом году в стране только за первые четыре месяца пропали 129 несовершеннолетних. Такую статистику привел начальник службы по работе с несовершеннолетними МВД республики Файзиддин Назарзода.

К счастью, из 129 пропавших детей были найдены и возвращены родителям 112 несовершеннолетних. Судьба оставшихся 17 детей пока неизвестна, поиски продолжаются.

О причинах, приводящих к пропаже детей, говорят все – чиновники, милиция, родители, пользователи соцсетей. Что бросается в глаза: никто не винит в этом себя.

Так, по мнению работников милиции и Минобразования, основная причина пропажи несовершеннолетних - безответственность родителей, многие из которых вообще никак не контролируют своих детей.

Действительно, дети, слоняющиеся целыми днями по улице - это стало обычной картиной для нашего города. Особенно это касается спальных районов, где с раннего утра многие женщины, начиная уборку квартиры, отправляют своих детей на улицу «подышать свежим воздухом» и вспоминают о них лишь к обеду (чтобы накормить), а то и хуже – ближе к вечеру, когда муж должен вернуться домой с работы…

Отвлекают наших домохозяек от надзора за детьми, их воспитания и популярные турецкие сериалы, а также видеоклипы звезд эстрады. Когда идет любимый сериал или концерт, ребенку не следует шуметь, разговаривать, спрашивать мать о чем-то. А еще лучше – чтобы он в это время вообще гулял на улице.

Но все же, мне кажется, не это главная причина пропажи детей, хотя такое положение дел – большой минус в деле воспитания подрастающего поколения.

Согласно статистике, в основном в нашей стране пропадают дети, чьи родители (один или оба), не от лучшей жизни, находятся в трудовой миграции. А таких семей у нас сотни тысяч. Уезжая на заработки, родители вынуждены оставлять своих чад родственникам, которые имеют и своих детей. В результате дети реально остаются без надзора взрослых. Понятно, что ни один из близких родственников не сможет заменить детям их родителей. Также ясно, что в этих семьях дети часто испытывают трудности – недоедают, не могут вовремя оплатить учебу, книги, не имеют хорошей одежды. В школе они объект насмешек и издевок со стороны учителей и школьников, дома – «дармоеды», висящие на шее бабушек, дедушек, дядей.

Единственным местом, где они могут чувствовать себя свободными от всего этого «груза», остается улица. Туда они и идут.

Кто-то находит работу на базаре, торгуя пакетами или всяким ширпотребом, кто-то устраивается арбакешом, а кто-то попадает в руки преступников, пополняя список тех, кто «ушел из дома и не вернулся». И пока у нас дети будут расти без отцов и матерей, они будут пропадать…

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