Во всем мире инвестиции в предметы изобразительного искусства считаются одними из самых выгодных, ведь картины, так же как и вино, с годами становятся только дороже. По сути, состоятельные люди, приобретая их в свои частные коллекции, становятся хозяевами уникальной недвижимости. Но в Таджикистане это не работает. И вот почему.

Многие не знают, что, например, в Третьяковке выставлены работы Сабзали Шарипова, Хушбахта Хушвахтова, Зухура Рахматуллоева и других таджикских художников. Картина народного художника СССР Сухроба Курбанова висит в одном из самых престижных музеев мира – в Метрополитен в Нью-Йорке. И что работа нашего художника Алексея Румянцева была выставлена и, по некоторым данным, продана на самом дорогом аукционе «Сотбис» в Лондоне.

На сегодня Союз художников Таджикистана насчитывает 236 членов. Из них значительное число – титулованные художники, то есть имеют звания народных и заслуженных художников республики, отмечены государственными наградами. Но вот об их работах мало кто знает. Почему?

Есть спрос, но нет достойных работ

По словам супруги иностранного дипломата, которая предпочла не называть себя, как только они приехали в Таджикистан, она заинтересовалась работами таджикских художников, так как имеет дело с искусством. По ее словам, многие представители дипмиссий приобретают работы местных мастеров, но чаще это дань уважения и дипломатический этикет.

«При очень ограниченном предложении (как количественном, так и качественном) даже не очень талантливые или оригинальные художники могут удерживать завышенные цены. Часто здесь это происходит из-за малодоступности (в большинстве стран бывшего СССР всех современных авторов можно найти и отслеживать их работы через их интернет-галереи) и практического отсутствия независимых галерей (всего 2-3, часто с неменяющимся каталогом картин по исключительно высоким ценам), низкой эстетической грамотности потребителей», - сказала она, при этом отметив, что в ее частной коллекции есть картины известных европейских художников. Также женщина приобрела картины одного известного таджикского художника советского периода. «Работы современных таджикских художников, при всем моем уважении к национальному искусству, «не тянут» на мировой эталон, - считает она. - Да, красиво, да, талантливо, но…»

Не умеем продавать

Олим Рабиев, директор Академии художеств Таджикистана (бывший Художественный фонд), считает, что потенциал у таджикских художников есть.

«В Таджикистане была прекрасная школа живописи, так как еще в 60-х годах прошлого века, после посещения Хрущевым выставки художников-авангардистов и резкой их критики, многие московские художники уехали из СССР навсегда или перебрались в союзные республики. В Душанбе тоже приехала группа русских художников, которые усилили таджикскую советскую школу живописи, хотя основа ее была заложена еще задолго до этого, еще в 30-е годы Хошмухаммедовым», - отмечает Рабиев.

По его словам, в работах таджикских художников заложен академизм, поэтому по технике они ничем не отличаются от произведений российских или европейских живописцев.

«Работы таджикских художников приобретены многими музеями и выставлены, например, в Третьяковской галерее, музее искусств имени Пушкина, Эрмитаже, в Музее Востока», - говорит специалист.

Но таджикские художники, которые работают в самом Таджикистане, не могут себя продавать. Например, в советское время у Союза художников республики была своя галерея, теперь ее нет, и таджикским художникам негде выставлять свои работы. По словам Рабиева, несколько лет назад, как только было завершено строительство комплекса «Пойтахт» (район Дома печати) городская мэрия выделила помещение первого этажа под галерею, но у Союза, который является общественной организацией, не было средств, чтобы оплачивать дорогую аренду в центре города. Помещение отдали под магазины.

Работа на массу

У художника Далера Мехтоджева три направления в работе: фундаментальные картины, которые могут стать частью собственной или частной коллекции, произведения для музеев и галерей и так называемый ширпотреб – копии картин с невысоким содержанием и низкой стоимостью.

Для первого и второго вида требуется максимум вдохновения, сил и времени. «Чтобы создать настоящую картину, художнику приходится работать долго, а потом ждать годами, чтобы найти достойного покупателя. Поэтому многие сегодня, чтобы найти кусок хлеба, рисуют, а не творят, - говорит Далер. - Они вынуждены штамповать незамысловатые картины, которые можно быстро и легко продать. Чаще всего покупателями являются иностранные туристы, местные приобретают картины очень редко». По некоторым данным, стоимость подобных картин составляет от $200 до $500, иногда доходит до $1000-1200.

Есть меценат. И то не наш…

Между тем, по словам искусствоведа, доктора исторических наук Ларисы Додхудоевой, есть человек, который не только собрал уникальную коллекцию таджикского искусства ХХ и начала ХХI века, но и является меценатом, так как широко продвигает визуальную культуру Таджикистана, устраивая выставки за рубежом, издавая многочисленные альбомы и каталоги произведений таджикских художников. И это, к слову, не гражданин Таджикистана…

Президент Фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты» Юлия Вербицкая познакомилась с таджикской живописью несколько лет назад. «Не с той, что связана с «этноренессансом» и что зовется «аэропортным, туристическим искусством», а с настоящей, глубинной, щедрой и мощной живописью нашей страны», - рассказывает Лариса Назаровна.

Сама Вербицкая озабочена тем обстоятельством, что «к сожалению, у богатых людей Таджикистана, у тех, кого принято называть «олигархи», не сложилась культура почитания и уважения искусства. Не понимают местные чиновники и люди бизнеса ценности остатков той культуры, которая принадлежала их стране».

«Пример элиты является большим толчком для других, и было бы просто здорово, если бы наши хотя бы изредка посещали выставки, чтобы остальные увидели в этом престиж, - считает и Лариса Додхудоева. – Но больше всего обидно, что поездки наших художников на престижные выставки спонсируются не государством и не местными олигархами, а зарубежными благотворителями. Так, например, кыргызский меценат несколько лет назад спонсировал поездку на престижную Венецианскую биеннале не только своих соотечественников, но также и казахстанских и таджикистанских художников. От Таджикистана там участвовали Джамшед Халиков и Алексей Румянцев».

В Таджикистане, к великому сожалению, в роли меценатов выступают все те же иностранцы. Так, уже несколько лет выставку работ таджикских художников организует супруга генерального менеджера гостиницы «Серена Душанбе» г-на Филипа Дуклера - Вероника, которая также безвозмездно помогает их продавать. Еще одним своего рода меценатом является посол Франции в Таджикистане г-жа Ясмин Гуедар, которая периодически проводит в здании посольства выставки художников.

Искусство - лицо нации

Если мы хотим прославить Таджикистан, показать его ценности, необходимо решить несколько актуальных проблем. Во-первых, в Год развития туризма и ремесленничества как никогда актуален вопрос открытия государственной художественной галереи (салона) на центральной улице столицы, где строится много многоэтажных жилых домов, галерея могла бы располагаться на первом этаже одного из зданий. Если отдать галерею в частные руки, то необходимо хотя бы в первые несколько лет освободить ее от арендной платы.

При ее создании пригодился бы опыт Галереи изобразительного искусства Узбекистана, которая была создана по указу президента страны 14 лет назад и считается одной из лучших в СНГ. В год здесь проходит от 25 и до 40 вернисажей.

Во-вторых, было бы хорошо создать сеть агентов и менеджеров по искусству, которые могли бы продвигать картины художников и помогать их продавать на выставках и аукционах, а также через интернет.

И в-третьих, нам давно уже пора в крупных городах мира открывать свои художественные салоны, например в Москве.

МЕЖДУ ТЕМ:

Инвестировать в искусство - выгодно. По признанию художников, в Таджикистане их работы в основном приобретают музеи, редко – банки или частные лица. Но один из богатых людей, некий Ходжи Курбон, на протяжении нескольких лет приобретал для своей частной коллекции работы почти всех известных художников Таджикистана, как прошлого, так и настоящего периода. Вкладывая в картины большие суммы, этот человек теперь их выгодно продает, организовав частную галерею в столице.

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