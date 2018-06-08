Свое первое название - «площадь Связи» - главная площадь столицы Таджикистана получила сразу после завершения строительства Главпочтамта, правда в те далекие годы он назывался просто «Дом связи».

Следует отметить, что разработкой проекта площади Связи занимался архитектор Сергей Кутин, который внес в проект Главпочтамта некоторые изменения и сделал привязку к местности. Раннее на месте почтамта и части современной площади имени Дусти находилось старое городское кладбище, Дюшамбе. В 1932 году власти столицы в связи со стремительным строительством и развитием города кладбище перенесли в новое место.

В конце 40-х годов, после завершения постройки Дома правительства (архитектор Стефан Анисимов), где разместился Совет Министров Таджикской ССР, площадь Связи сменила название. Решением Душанбинского горисполкома она стала называться площадью 1 Мая.

Через несколько лет, в 1954 году, площадь в очередной раз сменила название и стала называться Советской.

В 1961 году с западной стороны площади была установлена скульптура В.И. Ленина с правительственной трибуной. Соответственно, в том же году площади было присвоено имя первого руководителя Советского Союза Владимира Ильича Ленина.

После обретения Таджикистаном независимости на месте памятника Ленину появился монумент величайшему поэту Востока – Абулкасиму Фирдоуси, а площадь получила название Озоди.

В 1997 году на площади в честь 1100-летия Государства Саманидов возводится монументальный архитектурный ансамбль со скульптурой его правителя Исмоила Сомони, ставший главным акцентом всей территории, а площадь получила новое название – Дусти.

1 /7 1932 год, начало строительства Дома связи. Площади как таковой тогда еще не было. Слева первое, одноэтажное здание городского комитета Коммунистической партии Таджикистана, далее - Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси. Справа вдали двухэтажное здание Совнаркома Таджикской ССР.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.

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