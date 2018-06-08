С 1 июня 2018 года для иностранных граждан, прибывающих в Таджикистан, увеличен срок регистрации с 3 до 10 рабочих дней.

Туристы же, которые прибывают в Таджикистан по туристической визе, могут не регистрироваться в течение 30 дней.

Новые правила пребывания иностранных граждан на территории РТ и транзитное пересечение иностранцами территории республики были введены в действие согласно решению правительства республики.

Как сообщили "АП" в ОВИР МВД РТ, стоиомсть регистрации для граждан стран Содружества составляет, как и прежде, 100 сомони. Осталась прежней цена за регистрацию и для граждан стран дальнего зарубежья -150 сомони.

Между тем, нововведение причинит небольшое неудобство для приезжающих туристов. Согласно ранее принятому постановлению Службы связи республики, иностранным гражданам нельзя продавать сим-карты таджикских сотовых операторов без регистрации.

Таким образом, в течение 10 суток иностранцы могут оставаться без связи, или 30 дней - если они прибыли по турвизе.

«Многим иностранцам приходится находить местных жителей, чтобы купить сим-карту по их паспорту. Ведь по республике мало мест, где можно найти Wi-Fi для выхода в интернет», - отметил «АП» источник в туристической компании.

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