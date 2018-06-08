АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9-10 ИЮНЯ 2018 ГОДА

9-10 июня - В Китае состоится саммит ШОС, в котором примет участие Эмомали Рахмон.

9 июня - Государственный русский драматический театр им. Вл. Маяковского покажет для зрителей спектакль «Бунт невесток» на сцене театра им. Лохути. Начало в 17.00.

10 июня - В Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится детский концерт, посвященный Году развития туризма. Начало в 12:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ИЮНЯ

Международный день почты

2016 - В Таджикистане обращения граждан к властям через СМИ получил официальный статус.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ИЮНЯ

День работников легкой промышленности

2008 - В Душанбе открылся первый в РТ Русский Центр Фонда «Русский мир».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ИЮНЯ

1906-1990 – Родился народный гафиз Таджикистана Джурабой Бобоев

1950 – Родился писатель Акбар Абдулло.

1963 – Родился певец Сангали Мирзоев.

1966 – Родился поэт и ученый, доктор филологических наук Султонов Мирзохасан (Хасани Султон).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ИЮНЯ

1923-1979 – Родился Народный поэт Таджикистана, государственный деятель Аминджон Шукухи (председатель Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете министров Таджикской ССР).

1934 – Родился литературовед Джумабой Азизкулов.

1936 – Родился философ Тагай Рахмонов.

1944 – Родился народный деятель Таджикистана Амонулло Кодиров.

1944 – Родился певец, композитор Абдусалом Рахимов.

1956-1992 – Родился писатель Махмуд Олими.

1961 – Родился композитор певец Шерали Косимов.

1962 – Родился певец Зафар Аюби.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных предгорных районах кратковременный дождь, гроза, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 27-29 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.