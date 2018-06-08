В Худжандском горсуде сегодня начался открытый судебный процесс по делу журналиста, главы таджикской Сборной КВН Хайрулло Мирсаидова.

Как сообщает журналист «АП» из зала суда, сегодня суд допросил самого журналиста Хайрулло Мирсаидова и экс-главу управления по делам молодежи Согда Олимджона Зохидзода.

Хайрруло Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 (присвоение или растрата) и по статье 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Таджикистана.

Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 (заведомо ложный донос), он полностью отрицал.

Мирсаидов заявил, что имеет 17-летний опыт работы в журналистике, и без имеющихся фактов никогда бы не заявил о том, что у него просят деньги.

«Я хочу, чтобы дело было рассмотрено по закону и все виновные были наказаны», - отметил он.

Вместе с экс-главой управления по делам молодежи Согда Олимджоном Зохидзода он обвинил в сообщничестве и сотрудников прокуратуры области - Худоерзода и Каюмзода.

Зохидзода, в свою очкередь, опроверг все обвинения Мирсаидова, и заявил:

«Я лишь просил у него отчитаться за полученные деньги, но отчета не получил».

В свою очередь, Рауфхон Ализода - гособвинитель в своем выступлении заявил, что Мирсаидов растратил 123 тыс. сомони бюджетных средств.

Хайрулло Мирсаидов в ответ на это заявил, что не согласен с этим. По его словам, он вернул 90% денег, взяв кредит в банке, и за его же деньги команда участвовала в шоу КВН в Москве.

«Если бы я был преступником, то я бы сбежал из страны, но я каждый день ходил в прокуратуру, и ждал, когда закончится расследование, чтобы вместе с командой участвовать в конкурсах КВН», - отметил он.

Председательствует на процессе судья Худжандского горсуда Джурахон Рахмон. В зале суда присутствовали представители Евросоюза, посольства США в Таджикистане.

Asia-Plus 1 /6

Следующее слушание по делу пройдет в понедельник, 11 июня.

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова 5 декабря 2017 года после его откытого письма, где он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согда в коррупции. Следствие по уголовному делу Мирсаидова вела прокуратура Согдийской области.

Прокуратура возбудила против него уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ. Позднее статья за возбуждение розни была снята с производства в связи с отсутствием фактов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus