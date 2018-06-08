Эту неделю видео-историй проекта «Салом, соседи!» мы закроем воодушевляющим сюжетом из города Худжанд, где с помощью местных жителей благотворительный пункт «Хайру эхсон» ежедневно одевает и обувает более 40 нуждающихся граждан нашей страны.

За 2 года работы этого пункта, по словам волонтеров, сюда за помощью обратились тысячи людей, в основном инвалиды, пенсионеры и жители дома престарелых.

«Чаще к нам приходят малоимущие из Горной Матчи, Ганчи, Зафарабада и Варзобского района. У нас они находят практически все - одежду и обувь на все сезоны, головные уборы, сумки и другую утварь для дома», - рассказывает волонтер Мухабат Амонзода.

Мы считаем, этот интересный опыт небольшого благотворительного пункта в Худжанде может послужить хорошим примером не только для других городов Таджикистана, но и для жителей соседней страны – Узбекистан.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Цель проекта «Салом, соседи!» проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

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