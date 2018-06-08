Из Австрии могут быть высланы несколько десятков имамов, подозреваемых в получении иностранного финансирования, заявили в правительстве страны, пишет Лента.ру.

Также власти закроют семь мечетей, шесть из которых управляются местной арабской религиозной организацией, а одна — Ассоциацией турецких исламских культурных объединений в Европе (ATIB): она объединяет более 60 общин и около 100 тысяч человек. Австрийские власти обвиняют ATIB в распространении турецкого национализма.

Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикл заявил, что эти шаги проводятся в рамках закона о запрете иностранного финансирования. Под действие этого закона могут попасть около 60 имамов и членов их семей. В целом страна может не продлить вид на жительство для 150 человек.

«Параллельным обществам, политическому исламу и радикализации не место в нашей стране», — сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Обществам, существующим параллельно с традиционным австрийским обществом, исламу в политике, а также радикализации нет места в нашей стране», — приводит Süddeutsche Zeitung слова главы австрийского правительства. По сведениям издания, четыре мечети будут закрыты в Вене, две — в Верхней Австрии, еще одна — в федеральной земле Каринтия. Среди них числится мечеть экстремистской организации "Серые волки".

Представитель президента Турции назвал действия австрийских властей «расистскими» и «антиисламскими».