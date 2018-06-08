Первого июня в День защиты детей в Душанбе стартовала благотворительная акция «Читаем вместе». Компания Tcell с радио Азия-Плюс в течение недели посетили несколько детских домов и интернатов столицы, чтобы вместе с детьми, которые особенно нуждаются в общении и внимании, окунуться в мир волшебных добрых сказок. Акцию поддержали известные таджикские музыканты.
Когда наши дети просят нас почитать им книгу, мы с удовольствием отзываемся на просьбу и вместе погружаемся в фантастические миры, где добро всегда побеждает зло. Но есть малыши, лишенные этой возможности: те, кто по разным причинам сейчас находятся в детских домах и интернатах. Отсюда и родилась идея проведения цикла мероприятий под названием «Читаем вместе», в рамках которой к детям, лишенным родительского тепла и внимания, приезжали известные музыканты и вместе с ребятами раскрывали сокровищницу сказок, стихов и рассказов.
- У нашей акции было две основные цели, - говорит директор радио Азия-Плюс Манижа Ахмедова. - Во-первых, мы хотели показать детям, живущим без родителей, что они очень значимы. Известные таджикские певцы, которых ранее они видели только на экранах телевизоров, захотели приехать к ним в гости, провести с ними время, поделиться лучшими народными и авторскими сказками и вместе пережить интересные моменты захватывающих сюжетов. Во-вторых, мы хотели привлечь внимание к детям-сиротам, нуждающимся в заботе и внимании. Особую благодарность выражаем Хукумату города за содействие в проведении этого мероприятия.
Главное – вместе!
За время акции мы посетили воспитанников детского дома №1, коррекционной школы-интерната №3, столичного интерната №1 и интерната для детей с нарушением зрения. В каждом учреждении ребята не только с интересом слушали сказки, но и рассказывали те произведения, которые знали сами. А знали они не мало. Казалось, что весь золотой фонд таджикской и русской детской литературы изучен детишками от и до. Они читали стихи, пели песни и поражали другими талантами.
Так, пятилетняя Нозанин из детского дома №1 призналась, что она не любит читать сказки, зато обожает их сочинять. На ходу она сочинила интересную историю с волшебными персонажами, с детской непосредственностью дав им забавные имена.
Шестилетняя Саёхат поразила всех своим танцевальным выступлением, грацией и чувством ритма. Позже мы узнали, что мама девочки была танцовщицей. После ее гибели Саёхат оказалась в детском доме. Сейчас она мечтает стать учителем танцев. И очень хочется верить, что эта мечта обязательно сбудется.
Несмотря на совсем юный возраст, за плечами каждого ребенка своя история, трагичная, порой пугающая. Но несмотря ни на что дети полны оптимизма. Они с удовольствием принимали участие в викторинах, проводимых организаторами, легко отвечали на любые вопросы, проявляли смекалку и даже чувство юмора, рассматривали яркие иллюстрации подаренных книг и признавались в том, что верят в волшебство.
Главными сказочниками акции «Читаем вместе» выступили Джахонгир Зарипов, Алишер Ибодулоев, Зафар Абдуалимов и Бахром Гафури. Они не просто читали детям книги, они общались с ними, интересовались любимыми писателями и сказочными персонажами, исполняли для детей свои песни. В первый день акции перед детьми выступили артисты кукольного театра «Лухтак» с постановкой «Чучаи заррин». В остальные дни ребят развлекали аниматоры ДРЦ «Мадагаскар»: играли с ними в игры, веселили, устраивали интерактивные танцевальные шоу.
Вывод по завершении акции был один: деткам было не так важно, читали они с гостями, играли или танцевали. Главное – вместе!