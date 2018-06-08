Первого июня в День защиты детей в Душанбе стартовала благотворительная акция «Читаем вместе». Компания Tcell с радио Азия-Плюс в течение недели посетили несколько детских домов и интернатов столицы, чтобы вместе с детьми, которые особенно нуждаются в общении и внимании, окунуться в мир волшебных добрых сказок. Акцию поддержали известные таджикские музыканты.

Когда наши дети просят нас почитать им книгу, мы с удовольствием отзываемся на просьбу и вместе погружаемся в фантастические миры, где добро всегда побеждает зло. Но есть малыши, лишенные этой возможности: те, кто по разным причинам сейчас находятся в детских домах и интернатах. Отсюда и родилась идея проведения цикла мероприятий под названием «Читаем вместе», в рамках которой к детям, лишенным родительского тепла и внимания, приезжали известные музыканты и вместе с ребятами раскрывали сокровищницу сказок, стихов и рассказов.

- У нашей акции было две основные цели, - говорит директор радио Азия-Плюс Манижа Ахмедова. - Во-первых, мы хотели показать детям, живущим без родителей, что они очень значимы. Известные таджикские певцы, которых ранее они видели только на экранах телевизоров, захотели приехать к ним в гости, провести с ними время, поделиться лучшими народными и авторскими сказками и вместе пережить интересные моменты захватывающих сюжетов. Во-вторых, мы хотели привлечь внимание к детям-сиротам, нуждающимся в заботе и внимании. Особую благодарность выражаем Хукумату города за содействие в проведении этого мероприятия.

Главное – вместе!

За время акции мы посетили воспитанников детского дома №1, коррекционной школы-интерната №3, столичного интерната №1 и интерната для детей с нарушением зрения. В каждом учреждении ребята не только с интересом слушали сказки, но и рассказывали те произведения, которые знали сами. А знали они не мало. Казалось, что весь золотой фонд таджикской и русской детской литературы изучен детишками от и до. Они читали стихи, пели песни и поражали другими талантами.

Фото Asia-Plus

Так, пятилетняя Нозанин из детского дома №1 призналась, что она не любит читать сказки, зато обожает их сочинять. На ходу она сочинила интересную историю с волшебными персонажами, с детской непосредственностью дав им забавные имена.

Шестилетняя Саёхат поразила всех своим танцевальным выступлением, грацией и чувством ритма. Позже мы узнали, что мама девочки была танцовщицей. После ее гибели Саёхат оказалась в детском доме. Сейчас она мечтает стать учителем танцев. И очень хочется верить, что эта мечта обязательно сбудется.

Фото Asia-Plus

Несмотря на совсем юный возраст, за плечами каждого ребенка своя история, трагичная, порой пугающая. Но несмотря ни на что дети полны оптимизма. Они с удовольствием принимали участие в викторинах, проводимых организаторами, легко отвечали на любые вопросы, проявляли смекалку и даже чувство юмора, рассматривали яркие иллюстрации подаренных книг и признавались в том, что верят в волшебство.

Фото Asia-Plus

Главными сказочниками акции «Читаем вместе» выступили Джахонгир Зарипов, Алишер Ибодулоев, Зафар Абдуалимов и Бахром Гафури. Они не просто читали детям книги, они общались с ними, интересовались любимыми писателями и сказочными персонажами, исполняли для детей свои песни. В первый день акции перед детьми выступили артисты кукольного театра «Лухтак» с постановкой «Чучаи заррин». В остальные дни ребят развлекали аниматоры ДРЦ «Мадагаскар»: играли с ними в игры, веселили, устраивали интерактивные танцевальные шоу.

Вывод по завершении акции был один: деткам было не так важно, читали они с гостями, играли или танцевали. Главное – вместе!