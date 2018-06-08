Возможность внедрения минимальных розничных цен на табачную продукцию для пропаганды здорового образа жизни обсуждены сегодня, 8 июня, в ходе круглого стола в Душанбе.

В работе мероприятия приняли участие представители государственных органов страны и бизнес сообщества, вовлеченного в данную деятельность.

Состоялся конструктивный диалог между государственными органами и бизнесом республики, в рамках которого были высказаны мнения о необходимости ужесточения борьбы с курением, а также по ограничению доступа детей к приобретению сигарет, сообщили «АП» организаторы мероприятия.

В частности было отмечено, что внедрение минимальных розничных цен на сигареты значительно сократит количество курильщиков, особенно среди детей школьного возраста и студентов.

Экономическим блоком государственных органов республики отмечено положительное влияние внедрения минимальных розничных цен на табачную продукцию для пополнения бюджета страны, а как следствие исполнения предусмотренных в нем расходов на выполнение социальных государственных программ, в частности пропаганды здорового образа жизни.

Участники мероприятия подчеркнули, что данный фактор окажет положительное влияние на организацию работы по обеспечению больниц новейшим медицинским оборудованием и привлечением высококвалифицированных специалистов.

«Мировой опыт показывает - хочешь курить плати за это, необходимо учесть и то, что мы живем в светском, демократическом государстве, где должны учитываться интересы широких слоев населения. Поэтому мы не можем наших граждан, которые курят, считать людьми второго сорта, и, соответственно, должны предоставить им возможность удовлетворять свои прихоти, но при условии соблюдения интересов других граждан и стремления государства к популяризации здорового образа жизни», - отмечалось в ходе обсуждений.

Участники считают, что нужно подходить к этой проблеме шире, а именно создавать отдельно оборудованные места для курения, внедрять такие механизмы, как минимальная розничная цена, т.е. цена ниже которой сигареты не будут продаваться в магазинах, ресторанах или же повышение акцизов на табачную продукцию.

«Все эти меры должны внедряться поэтапно, ведь парадокс заключается в том, что хоть и курение вредит здоровью, однако деньги от сигаретной промышленности значительно пополняют бюджет, который в дальнейшем идет на реализацию социальных государственных программ», - отмечалось на круглом столе.

Напомним, с 1 января 2018 года в Таджикистане вступил в силу Закон РТ «Об ограничении использования табачных изделий». По сравнению с прежним аналогичным законом (2010 г.), новый еще больше ужесточил нормы табакокурения в Таджикистане.

Согласно нормам нового закона, курение полностью запрещено в административных зданиях, в рабочих кабинетах государственных и негосударственных предприятий, в подъездах жилых домов, в лифтах, в подземных переходах, в аэропортах, вокзалах, санаториях, общежитиях, кафе, ресторанах и в общественном транспорте.

Кроме того, в стране запрещена продажа табачных изделий на расстоянии ближе ста метров к зданиям учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, религиозных организаций.

Лицам, не достигшим 18 лет, нельзя продавать сигареты: если у продавца возникнет сомнение в возрасте покупателя, то он вправе потребовать от него соответствующий документ.

В стране запрещена штучная реализация табачных изделий и бартер табачных изделий на другие товары и услуги, их бесплатная раздачу населению. Под запрет попала и реклама сигарет.

31 мая этого года - в Международный день отказа от табака - Всемирная организация здравоохранения наградила Эмомали Рахмона специальной наградой за огромный вклад, внесенный в борьбу с табакокурением.

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