Компании SAP и «МегаФон Таджикистан» объявили об успешном завершении внедрения SAP BusinessObjects. Всего за 2 недели на платформе SAP с нуля создана единая система управления отчетностью для одного из лидеров телеком-рынка страны, позволяющая автоматизировать сбор и предоставление данных, получать необходимые отчеты за несколько минут и централизованно вести подготовку отчетности.

Компания «МегаФон Таджикистан» занимает одну из лидирующих позиций среди телеком-операторов страны. Работа в условиях жесткой отраслевой конкуренции и динамичных изменений в законодательстве требует высокой точности и скорости бизнес-процессов, в том числе связанных с подготовкой отчетности. Внедрение SAP BusinessObjects позволило перейти от разрозненных операций, которые выполнялись большей частью вручную, к единому централизованному процессу подготовки отчетов на основе автоматизированного сбора и удобного визуального представления данных. Одним из важнейших факторов в пользу выбора SAP BusinessObjects стал многолетний успешный опыт использования этого решения в российских филиалах компании «МегаФон».

Благодаря уже сформированным витринам данных пользователи, даже не обладая специальными знаниями и ИТ-навыками, формируют необходимые отчеты самостоятельно. В ряде случаев время, необходимое для получения данных, сократилось с нескольких часов до 2-3 минут. В новой системе также настроена функция предоставления отчетности на электронную почту по расписанию – это особенно удобно для топ-менеджмента и других категорий сотрудников, так как позволяет рационально планировать время для текущих задач и работы с отчетами. Данные для SAP BusinessObjects берутся из современного локального централизованного хранилища, развернутого в процессе внедрения системы.

«Проект считаю очень результативным: с SAP BusinessObjects мы решили важнейшие вопросы формирования отчетности и прозрачности аналитической информации. Удобство и простота системы позволяют сотрудникам сосредоточиться на выполнении бизнес-задач, снизить нагрузку на ИТ-департамент, обеспечить топ-менеджмент необходимой информацией максимально оперативно», - подчеркнул Курбонали Азизов, Директор по IT «МегаФон Таджикистан».

«Успех внедрения в “МегаФон Таджикистан” показывает, что SAP BusinessObjects стала основой цифровой трансформации компании, обеспечивая рост эффективности и конкурентоспособности, предоставляя удобные и простые инструменты для работы с данными и объединяя пользователей в корпоративном информационном пространстве», - прокомментировал Илья Юрьев, директор SAP CIS по странам СНГ.

Проект был реализован силами совместной команды «МегаФон Таджикистан» и Поволжского филиала «МегаФон». После успешного запуска системы в промышленную эксплуатацию начался новый этап – этап интеграции с другими системами и базами данных для сбора и обработки аналитической информации. В первом полугодии 2018 г планируется запуск мобильной версии, с помощью которой пользователи смогут получать удаленный доступ к информационным системам и отчетности.

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SAP - Один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания SAP помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения – решения SAP позволяют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и организаций в целом, сформировать глубокое понимание бизнеса и создать конкурентное преимущество. Решениями и сервисами SAP пользуются более 388 000 клиентов (включая клиентов SuccessFactors), передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.

В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотрудников превысила 1050 человек.

Более подробная информация доступна на www.sap.com и www.sap.ru

«МегаФон Таджикистан» (ЗАО «ТТ мобайл) – Акционеры компании: 75% - доля ПАО «МегаФон», 25% - доля ОАО «Точиктелеком»

Работает на территории Республики Таджикистан с 2001 года года. Абонентами компании являются на сегодняшний день более миллиона жителей по всей стране, которые получают надежную и качественную связь даже в труднодоступных регионах республики.

Компания предоставляет услуги сотовой связи стандарты GSM 900/1800 3G-UMTS, 3,5G HSDPA и 4G LTE, владеет лицензиями на предоставление услуг телематических служб и передачи данных (включая IP телефонию).