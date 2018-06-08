Филиал Российско-Таджикского (Славянского) университета планируется создать в городе Куляб на базе местной общеобразовательной школы. Это будет еще одна российско-таджикская школа, которая уже функционирует в столице страны.

Подготовлен проект соответствующего соглашения между правительствами Таджикистана и России, который в настоящее время находится на стадии согласования.

В подписанном 30 мая этого года постановлении правительства РТ поручается одобрить проект соглашения, а внешнеполитическому ведомству - согласовать с российской стороной дату и место подписания данного соглашения.

В проекте соглашения между правительствами РТ и РФ говорится, что филиал РТСУ будет создан на базе средней общеобразовательной школы №7 города Куляб.

Называться филиал будет Российско-таджикская средняя общеобразовательная школа в городе Кулябе (филиал) межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет».

Отмечается, что российская сторона осуществляет финансовое обеспечение деятельности школы в пределах ежегодно утверждаемой в установленном порядке сметы.

Таджикистанская сторона берет на себя расходы по содержанию имущества школы с пришкольной территорией, в том числе, эксплуатационные и коммунальные расходы, а также иные расходы, связанные с обеспечением деятельности школы.

Российско-таджикская школа при РТСУ в Душанбе с сайта rtsu.tj

Российско-Таджикская средняя общеобразовательная школа в Душанбе создана в качестве структурного подразделения Российско-Таджикского (славянского) университета в соответствии с Соглашением между правительствами РФ и РТ от 4 апреля 2007 года.

Образовательная деятельность в столичной школе осуществляется на основе федерального компонента государственных стандартов общего образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений России, реализующих программы общего образования, с учетом регионального (национально-регионального) компонента Таджикистана.

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