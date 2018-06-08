Сборная Уругвая по футболу одержала победу над командой Узбекистана в товарищеской встрече, которая прошла на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео. Счет встречи - 3:0.

Голами отметились Джорджиан де Арраскаэта (32-я минута), Луис Суарес (54, с пенальти) и Хосе Мария Хименес (73), сообщает Советский спорт.

Гости доигрывали встречу в меньшинстве, на 80-й минуте красную карточку получил защитник сборной Узбекистана Акрам Комилов.

Следующий матч уругвайцы проведут 15 июня в рамках группового этапа чемпионата мира против команды Египта. Также они сыграют с Саудовской Аравией (20 июня) и Россией (25 июня).

Уругвай – Узбекистан 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 32 де Арраскаэта, 2:0 – 54, пенальти Суарес, 3:0 – 73 Хименес.

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Макси Перейра (Лаксальт, 59), Годин, Нандес (Родригес, 46), Весино (Торрейра, 59), де Арраскаэта (Санчес, 65), Бентанкур, Суарес (Стуани, 83), Кавани (Макси Гомес, 76).

Узбекистан: Суюнов, Ашурматов, Мухаммадиев (Отахонов, 58), Комилов, Хамробеков (Гийосов, 73), Сидиков (Шихов, 81), Тургунбаев (Яхшибоев, 58), Машарипов, Ганиев (Алибоев, 73), Азамов, Уринбоев (Абдухоликов, 46).

Предупреждения: Машарипов (8), Ашурматов (57), Весино (57).

Удаление: Комилов (80).

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