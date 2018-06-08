Фото: со страницы дипломата в Фейсбуке

Хью Филпот в галстуке из таджикского иката в Букингемском дворце.

Королева Великобритании Елизавета наградила посла в Таджикистане Хью Филпота Орденом Британской империи. На церемонию вручения награды, которая прошла в Букингемском дворце, британский дипломат надел традиционный фрак и галстук из иката от таджикского дизайнера Хуршеда Сатторова.

со страницы дипломата в Фейсбуке

На своей странице в соцсети Фейсбук дипломат 6 июня поблагодарил модельера:

«Я горжусь, что смог надеть галстук в Букингемский дворец, где меня удостоили высокой награды – Ордена Британской империи. Спасибо, Хуршед Сатторов», - написал дипломат.

Он также поблагодарил модельера Манучехру Шахнамову за сшитый наряд для своей дочери Клариссы, которая присутствовала в нем на церемонии награждения отца.

со страницы дипломата в Фейсбуке

Совсем недавно известный таджикский дизайнер Хуршед Сатторов представил свою коллекцию на фестивале «Шелк и специи» в Бухаре, которая вызвала восторг у посетителей.

Хуршед Сатторов на презентации своей весенней коллекции в Душанбе, 6 марта 2018 года Нозим Каландаров

Коллекция именитого модельера включала в себя 15 моделей таджикской национальной одежды и накидок в необычных цветовых решениях в стиле чакан и традиционных памирских узоров.

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