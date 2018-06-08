Экс-секретарь Высшего экономического суда Таджикистана, 33-летний Бободжон Ширинов арестован по подозрению в убийстве своей бывшей супруги, об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Убийство произошло вечером 6 июня в Душанбе, на территории района Сино.

«В 22.40 в городскую больницу с колото-резанными ранами поступила 33-летняя Мохира Ятимова, которая скончалась от полученных ран», - отмечает пресс-служба.

Между тем, источник "АП" в МВД подчеркнул, что Бободжон Ширинов по настоянию отца - Раджабали Ширинова пришел в местное отделение милиции и дал явку с повинной о том, что в ходе возникшей ссоры нанес ножевые удары своей бывшей супруге.

Бободжон Ширинов и Мохира Ятимова поженились в 2007 году и развелись два года назад.

Оба в 2007 году окончили юрфак Таджикского национального университета. У бывших супругов были постоянные конфликты из-за детей и имущества. У них были трое детей, двое проживали с отцом, один - с матерью.

Вечером 6 июня в ходе очередной словесной перепалки Бободжон Ширинов нанес несколько ножевых ранений бывшей супруге и скрылся.

Бободжон Ширинов – сын генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана. В феврале 2015 года президент Эмомали Рахмон во время заседания Совета безопасности страны раскритиковал деятельность антикоррупционного ведомства. Сразу после этого в Агентстве произошли кадровые изменения, в том числе своего кресла лишился генерал и Ширинов.

До назначения на пост заместителя главы антикоррупционного ведомства Р. Ширинов долгие годы возглавлял Налоговую полицию Таджикистана.

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