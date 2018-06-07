Председатель центрального совета Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев рассказал, что во время поездки по городам Ферганской долины остановил роскошный свадебный кортеж и пересадил жениха и невесту в такси, а сопровождавших их гостей развернул в обратном направлении. Этим эпизодом чиновник похвастал на встрече с журналистами 5 июня, пишет ИА Фергана.

«Если мы не будем воспитывать молодежь, если Союз молодежи не будет этим заниматься, то нам придется освободить занимаемые должности», – оценил свой поступок председатель организации, который также является государственным советником президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Чиновник добавил, что роскошные свадьбы сегодня – одна из самых актуальных проблем у молодых людей. Торжества не должны быть пышными, сейчас это не позволительно, заявил он. Только в апреле и мае текущего года Союз молодежи организовал 288 стандартных свадеб, и это далеко не предел, предупредил Куранбаев.

Президент Мирзиёев неоднократно высказывался против расточительных свадебных мероприятий. Стремясь ему угодить, в августе прошлого года тогдашний хоким (мэр) Ташкента Рахмонбек Усманов после критики роскошных торжеств со стороны главы государства велел закрыть все столичные кафе и рестораны. Об этом сообщил сам Мирзиёев, выразив недовольство ретивостью столичного градоначальника.

В марте 2018 года появился проект правительственного постановления, регламентирующего порядок проведения семейных мероприятий. Законодатели предложили установить общественный контроль над торжествами, ограничить проведение свадеб по времени с 10.00 до 23.00, а по количеству гостей – до 150 человек. Для регистрации брака и прибытия жениха и невесты в банкетный зал разрешили использовать не более двух автомобилей.

В Узбекистане проведение свадебных торжеств пытались ограничить и при первом президенте страны Исламе Каримове. Однако сами чиновники выполнять требования главы государства не спешили, тратя на свои торжества огромные средства, остальные жители равнялись на них, стараясь выглядеть «не хуже других».

Первым решил сменить тренд самый молодой член правительства Узбекистана – заместитель министра образования Алишер Садуллаев. Накануне начала священного для мусульман месяца Рамадан (Рамазан) он на своей странице в Facebook объявил о помолвке и написал, что у него будет «образцовая и суперскромная свадьба». Чиновник призвал молодежь последовать примеру и установить в стране тренд #ixcham_tōy (скромная свадьба).