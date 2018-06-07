В Российском центре науки и культуры в Душанбе состоялась презентация чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

В мероприятии приняли участие ветераны таджикского футбола, представители Федерации футбола Таджикистана, журналисты, студенты вузов, журналисты.

Главным организатором спортивной акции выступило посольство Российской Федерации в Таджикистане.

Об истории развития футбола в России, о том, насколько страна готова к ЧМ-2018, рассказал посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

"Первые футбольные команды появились в России еще в конце 19 века, - отметил дипломат. – Уже в начале 20 века в крупных городах российской империи одна за другой появляются футбольные лиги. Настоящее развитие футбол получил в советские годы. В 1924 году была сформирована сборная СССР. Много было у нашей общей сборной ярких побед, а в 1956 году советские футболисты, одержав победу над сборной Югославии, взяли "золото" на Играх Олимпиады в Мельбурне. В 1960 году наша сборная завоевывает Кубок Европы, в 1966 году – входит в четверку сильнейших команд в мире. "Золото" на Олимпийских Играх 1988 года в Сеуле – последняя в истории футбола СССР награда, которая по праву досталась сборной России".

Как отметил российский посол, на сегодняшний день футбол по праву считается самым популярным и массовым видом спорта в России.

"В футбольных секциях, спортивных школах и клубах страны занимаются более полутора миллиона человек. Футбол стал частью национальной культуры россиян. Все стадионы, вся инфраструктура городов, в которых пройдут матчи чемпионата, готовы для принятия миллионов футбольных болельщиков, среди которых будет очень много гостей из-за рубежа. Я верю, что чемпионат мира по футболу в России пройдет на самом высоком уровне, а сборной России я желаю удачи", - заяявил Лякин-Фролов.

О том, насколько близок таджикистанцам российский футбол, рассказал в своем выступлении известный таджикский специалист Шариф Назаров.

"Наше общее историческое прошлое, в том числе и футбольное, сближает нас. И сейчас, когда среди участников чемпионата нет сборной нашей страны, многие таджикистанцы будут болеть за российскую сборную. Объективно, сейчас российская команда не может занять призовое место, но это футбол. Пожелаем же сборной России удачи и чтобы команда прошла в чемпионате как можно дальше", - пожелал Шариф Назаров.

Гости посмотрели видеоролики-презентации городов России, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также поучаствовали в викторине «Что вы знаете о чемпионате мира по футболу в России». Победители получили подарки от организаторов мероприятия.

Группа «А»: Россия, Саудовская Аравия, Египет и Уругвай

Календарь матчей:

14 июня 18:00 Россия - Саудовская Аравия (Москва)

15 июня 15:00 Египет – Уругвай (Екатеринбург)

19 июня 21:00 Россия – Египет (Санкт-Петербург)

20 июня 18:00 Уругвай - Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)

25 июня 17:00 Уругвай - Россия (Самара)

25 июня 17:00 Саудовская Аравия – Египет (Волгоград)

(Время – московское).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus