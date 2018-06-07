Недавно в рамках медиапроекта общественных и информационных программ «Навстречу чемпионату мира по футболу – 2018» в Москве состоялась встреча журналистов бывшего СССР со знаменитым российским футболистом и спортивным обозревателем Евгением Серафимовичем Ловчевым. На встрече присутствовали и корреспонденты Asia-Plus. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные, на наш взгляд, выдержки из его выступления.

«Дикий Запад»

- Недавно приехал из Германии. Был на встрече с соотечественниками в Берлине, где вместе с известной фигуристкой и депутатом Государственной Думы Ириной Родниной рассказали о предстоящем чемпионате мира по футболу в России.

На следующий день пошли на футбол. Этот Запад Дикий нас учит жизни: это так надо делать, а так неправильно… Предсказывают, что драки будут с англичанами и еще чего-то.

…Как мы там на футбол попали, у нас в жизни такого не было никогда. Чтобы попасть на финал Кубка, где играли «Бавария» и «Айнтрахт» из Франкфурта, пришлось аж лезть через ограждения. В том числе и Роднина. Слава богу, она маленькая, я ее подбрасывал туда. Мы приехали и встали в очередь, стоим 30 минут на одном месте. Стюарды начали всех сгонять в какой-то проход. В этот момент люди стали брать штурмом, перепрыгивая через барьеры; стюарды не успевали всех схватить, так как их было всего трое. Мы поняли, что не успеваем, и тоже перепрыгнули через барьер и побежали на футбол. И говорили себе: как можно еще учить нас, как провести чемпионаты мира и олимпиады. Зайдя внутрь, мы уже забыли про эти вещи. Был сумасшедший футбол. Видимо, в этой стране «Бавария» всех достала своими победами и богатством. С утра город разделился на две части: тут ходили красные, там - белые и черные, я имею в виду цвета футболок. Болело большинство за Франкфурт. И он выиграл 3:1. Это было потрясающее зрелище.

Первый мундиаль Ловчева

- В 69-м году я только начинал играть в футбол в «Спартаке» и сразу попал в сборную страны. На чемпионате мира 1970 года в Мексике мы играли матч открытия с хозяевами. Было 40 градусов жары. Игру назначили на 12 часов дня. Мудрый человек Качалин, главный тренер сборной СССР, приказал основному составу сидеть в раздевалке, а на церемонию открытия отправил дублеров во главе с капитаном команды Альбертом Шестерневым.

С этим матчем связан интересный момент в моей жизни. После игры один из моих знакомых, футбольный специалист, сказал, что я первый человек в футболе, который получил желтую карточку. До финальных игр ЧМ-70 не было карточек. Судьи подходили к игрокам-нарушителям и говорили, что предупреждают или выгонят его. Но зритель не видел этого. И тогда ввели систему карточек. Впоследствии выяснилось, что первую в мире желтую карточку получил не я, а Асатиани. Но быстро перефразировал: «первый из русских».

В первом матче мы сыграли 0:0. Потом обыграли Бельгию и Сальвадор и набрали одинаковое количество очков с мексиканцами.

По регламенту первая команда оставалась в Мехико сыграть со второй командой параллельной группы – Уругваем. Второй команде приходилось лететь в другой город - встречаться с Италией. С Мексикой у нас получились одинаковые показатели, в итоге победителя пришлось определять жребием. У нас был интересный человек - Валерий Поркуян, который на предыдущем ЧМ-66, когда сборная СССР выиграла бронзу, забил 4 мяча. Он был такой человек, который все время выигрывал жребии. Бросают монетку - Поркуян все время правильно отгадывает. Тогда еще не было послематчевых пенальти. Удивительно, что для определения победителя на чемпионатах мира бросали монету.

Тренер Качалин на следующий выходной день увез нас в горы за Мехико, отдохнуть, жарить шашлыки на природе и не волноваться, какое место мы займем. Поркуян поехал в гостиницу один. Итогов жеребьёвки ожидала толпа мексиканцев - как хозяева, естественно, они хотели быть первыми. Но Поркуян вытащил жребий, что мы первые.

Но не очень хорошо получилось в четвертьфинале с Уругваем, с которым сборной России предстояло сыграть в предстоящем чемпионате мира у себя дома. Многие не очень ценят эту команду, забывая о том, что в далекие годы она дважды выиграла чемпионат мира. Эта маленькая страна рождает все время талантливых футболистов, сегодня это Суарес, Гадин, Кавани - в общем, много их. Итак, мы играем с ними четвертьфинал, если что, в дальнейшем попадаем на бразильцев. Учитывая, что в предыдущий раз, в 66-м году, мы вошли в четверку, спорткомитет СССР сделал регламент: за победу в группе каждому футболисту в качестве премии выдавать по 100 долларов, в четвертьфинале, если выиграем, - по 200 долларов. В то время за 100 долларов можно было привезти по три чемодана товаров. Но прописали такой пункт: это все по достижении победного результата. В итоге мы получили только суточные и остались без премиальных. Потому что проиграли Уругваю в дополнительное время 0:1.

Когда шло дополнительное время, счет был 0:0, до конца оставалось всего 4 минуты, Поркуян готовился к бросанию жребия, и случилось неожиданное. Наш защитник Афонин стал выпускать мяч за линию ворот, в это время уругвайский форвард Кубильо, такой маленький ростом, немного наклонился, и из-под его ног вытащил мяч. Нам казалось, что мяч уже был за чертой. До сих пор никто не может определить, ушел мяч за линию ворот или нет. В это время все наши защитники и вратарь Анзор Кавазашвили подняли руку, показывая, что мяч покинул поле. Соперники подняли мяч в воздух и головой забили гол на 116-й минуте. Так четырех минут нам не хватило до Поркуяна. После матча Андрей Старостин заходит в раздевалку - он был руководителем делегации - и говорит: «Ребята, мы подаем протест». Какой протест? Четыре дня оставалось до полуфинала, когда переигрывать-то матч? Это невозможно было. Так мы вылетели.

«Мой футбольный опыт твердит одну вещь: чемпионами становятся те же сборные, которые выигрывали предыдущие чемпионаты», - Ловчев.

Пиночет и неудачи сборной СССР

- Перед чемпионатом мира 1974 года произошла известная история, когда мы не поехали играть в Чили. Дело в том, что все время шла борьба за одно дополнительное место между Европой и Южной Америкой. И тогда решили что победитель 9-й европейской группы, состоящей из трех сборных – СССР, Франции и Ирландии – сыграет в стыковых матчах с представителем Южной Америки. Мы заняли первое место и попали на Чили. Именно в то время начался военный переворот в Чили. На том стадионе, где мы должны были играть, Пиночет организовал концлагерь. Там был убит знаменитый чилийский поэт Виктор Хара. Такая жуткая история. Первый матч в Москве мы сыграли 0:0. Но в Чили играть наши отказались. В итоге в финальный раунд вышли чилийцы. А на чемпионат 78-го года в Аргентине мы вообще не попали.

Неутешительный прогноз для России

- Меня часто спрашивают: как на домашнем чемпионате выступит сборная России? Отвечу: никак! Но кто знает? Думаю, что можно в принципе обыграть Саудовскую Аравию и Египет. О Салахе думаю, что он в сборной Египта не будет играть, как играет в «Ливерпуле». Такая же история с Месси. Когда он играет в «Барселоне», где все подстроено под его игру, то это - Месси. Но когда он играет за сборную Аргентины – это совершенно другой футболист.

Я хочу сказать такую вещь, что никто не знает, как выступит сборная России. Вроде бы хороший календарь, начинаем с более слабыми соперниками. Но хочется, чтобы нормально выступили. Самое главное, потом попадут на Испанию или Португалию, и тут им кранты!

Но следует признать, что в 2008 году на чемпионате Европы мы думали о нашей сборной точно так же. Но в итоге они вышли в полуфинал. Перед матчем ¼ финала с Голландией у меня спрашивали: «Как с Голландией сыграем?» Я говорил тогда, что ловить нечего. Футболисты обиделись на меня, что-то кричали неприглядное. Но на самом деле прошли голландцев. Может, и на этот раз случится такое? Кто знает…

Пройдет время Дзюбы, этого «величайшего футболиста всех времен и народов», какую газету ни откроешь, все о нем и пишут. Придут мальчишки, возможно после чемпионата мира и поднимут российский футбол.

«Черчесов – друг, но я критикую»

- Я не критикан - это слово не подходит ко мне, - а критик. Я дружу с главным тренером сборной России Черчесовым и критикую за то, что не взял Денисова и Глушакова в сборную. Я бы взял. После того на телевидении я его раскритиковал, Черчесов мне говорит: «Чего критикуешь-то?». Он хочет, чтобы все время о нем писали хорошее.

Глушаков – человек, который два года был капитаном при нем, отыграл весь Кубок конфедераций. Неважно играл в одном матче, не забил несчастный пенальти в ворота «Тосно» в Кубке России, и по этой причине его Черчесов не берет в сборную. Нельзя же по одной игре с «Тосно» определять судьбу футболиста.

Насчёт Денисова. Когда в «Динамо» Черчесов наехал на игрока Юсупова, Денисов заступился за своего партнера. Он не паинька, этот Денисов. Везде, где играл - в «Зените», «Анжи», «Динамо», - все разрушал. Сегодня он попал к мудрому тренеру Семину, и ничего, ведет себя нормально. Найти общий язык с игроками - дело тренера. Сборная – не лавочка Черчесова. Кто-то должен подать руку друг другу, наконец?

Сейчас во главе сборной России нет таких тренеров, как Качалин, Лобановский или Бесков. Уровень у современных тренеров не тот. Все говорят про Бердыева. Дело в том, что Бердыев - работяга ежедневный, он выстраивает оборону каждый день, берет пять защитников, даст им веревку и расставляет их через каждые пять метров. В сборной другая ситуация. На три дня собирают людей, там должны быть мастера.

А иностранный тренер? Чему они могут нас научить? Кроме как деньги выбивать. Чему научил игроков Манчини? Надо воспитать молодое поколение футболистов. Поколение Семака и Аршавина было сильнее сегодняшних футболистов. Те же братья Березуцкие, Игнашевич, Жирков…

Про то, как советуют Головину уезжать в другой чемпионат. Как в свое время советовали Аршавину играть за рубежом. Раньше я не понимал этого. Говорил, что хочу этих игроков смотреть здесь. А теперь понимаю, согласен с Дзагоевым, который недавно сказал: в российском чемпионате приходится напрягаться в двух-трех матчах - со «Спартаком» и «Зенитом», а остальные… Это как-то неправильно. Каждая игра должна быть от ножа.

О мини-футболе

- В мини-футбол я попал благодаря другу, который попросил тренировать его команду на общественных началах. Через три года, когда распалась команда из-за нехватки финансов, я собрал свою команду, мини-футбольный «Спартак», и за 10 лет выиграли все – золото, серебро, бронзу, Кубок, Суперкубок. А так мини-футбол - совсем другой вид. Я человек из большого футбола. Я сейчас не занимаюсь мини-футболом, он мне не нравится. Там все мини – и зарплата, и площадка, все… Поэтому я шучу: из всех «мини» мне нравятся только мини-юбки…

Фавориты

- Мой футбольный опыт твердит одну вещь: чемпионами становятся те же команды, которые выигрывали предыдущие чемпионаты. Сейчас есть поговорка: весь мир играет в футбол, а чемпионами становятся немцы. Но в мое время была другая фраза: весь мир играет в футбол, а чемпионами становятся бразильцы. Так, чемпионами могут стать французы, испанцы, немцы, бразильцы и аргентинцы.

Насчёт детальных прогнозов - извините, я пас. Недавно наговорил, что Лигу Европы выиграет «Арсенал». Приезжаю на фестиваль в Турцию, а там Юран улыбается и говорит: «Серафимыч, тебя ждут в Москве мои друзья. Они сделали ставки по-твоему, и все проиграли». Не надо так, точных прогнозов не буду делать.

В роли Зидана

- Несколько лет назад я был тренером сборной мира в одном матче в Ереване, в честь 60-летия знаменитого армянского футболиста Хорена Оганесяна. Пригласил сборную ветеранов СССР, были Газзаев, Ярцев, Романцев, Карпин, Михайличенко, Чивадзе, Габелия. Мы с Толей Бышовцем должны были быть тренерами сборной бывшего СССР, а сборную мира должен был возглавлять Трапаттони. А он не приехал. Так как я в 73-м году играл за сборную мира в прощальном матче Гарринчи в Бразилии, возглавить сборную мира поручили мне.

У меня в команде были такие знаменитости, как Саморано, Стоичков, Папен, Гаттузо, да еще этот Матерацци. Гнилой по сути человек, которого в свое время боднул Зидан. Я тоже боднул Матерацци в стиле Зидана в гостинице в Ереване.

О Таджикистане

- С Таджикистаном у меня связей почти нет. Дружу с Юрием Павловичем Семиным, который в свое время работал у вас в «Памире». Кстати, на моей даче работает таджик Мухаммаджон. Очень честный и правильный парень. Я его уважаю и всегда про него говорю добрые слова.

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