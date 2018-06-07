В результате боевых действий и терактов в Афганистане за 9 лет погибли свыше 23 тысяч мирных жителей, более 40 тысяч человек получили ранения.

69,8 процентов афганцев погибли в результате терактов. 7,5% составляют женщины, 17,9% - дети. Такие данные привела глава Комиссии по правам человека Афганистана Сима Семер, сообщает Еadaily.com.

При этом, отметила она, власти Афганистана не уделяют должного внимания пострадавшим.

На днях афганкские власти объявили о временном перемирии с движением «Талибан» в связи с предстоящим окончанием священного месяца Рамазан: оно продлится с 11 июня до 15 июня.

В Кабуле 4 июня во время встречи мусульманских богословов, в которой приняли участие более 2 тысяч человек, осудивших атаки смертников, как греховные деяния, противоречащие Исламу, сами участники встречи подверглись атаке боевика-смертника.

Тогда при взрыве погибли до 14 человек, были раненны 17 человек. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государтство".