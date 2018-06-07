Президент России Владимир Путин во время ежегодной "Прямой лигнии", которая проходит сегодня, заявил, что сервисам YouTube и Instagram не грозит блокировка в России.

Власти не собираются закрывать никакие популярные социальные сети и интернет-ресурсы в стране, сообщил российский лидер, отвечая на вопрос блогеров о возможном закрытии YouTube и Instagram, пишет Газета.ру.

Путин заявил, что понимает озабоченность блогеров, и "озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете".

"Мы не собираемся ничего закрывать", - сказал он.

Владимир Путин также отметил, что в курсе проблем с месседжером Telegraм, передает Интерфакс. Он обещал, что в борьбе за бьезопасность будет побуждать спецслужбы к использованию современных технологий без ограничения пространства свободы пользователей.

"Вопросы безопасности - в первую очередь, не правда ли? Но в то же время я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути - именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями и в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете", - заявил Путин.