В Душанбе открывается 3-е заседание базовой организации по проблемам технического регулирования Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

В мероприятии примут участие специалисты строительной отрасли из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Основная часть мероприятия будет проходить в «Dushanbe Serena Hotel». Основными темами обсуждений будут деятельность Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности государств – участников СНГ, меры по дальнейшему расширению связей и взаимодействию строительной отрасли государств СНГ, сообщили в Комитете по строительству и архитектуре при правительстве РТ.

Специалисты обсудят вопросы различных направлений гармонизации требований нормативно-технических документов в строительной отрасли СНГ и вопросы межгосударственного взаимодействия в области информационного моделирования в строительстве.

По словам источника, не менее важным будет обсуждение вопроса повышения сейсмической безопасности и развития сейсмостойкого строительства.

Завершит мероприятие обсуждение проекта Соглашения государств – участников СНГ об общих принципах системы межгосударственных нормативных документов в строительстве и обсуждение выполнения плановых работ Базовой организации государств – участников СНГ на текущий год.

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