The Government has made amendments to the RT Law “On the National Budget for 2018.”
Путин пообещал не закрывать в России никакие популярные соцсети
Дорогу Душанбе-Курган-тюбе сделают скоростной трассой
"Банк Эсхата" объявляет сезон летних скидок на кредиты открытым!
Операции платежными картами в Таджикистане выросли на треть
Ни цветов, ни бантов, ни линейки. В Таджикистане завершился учебный год
Правительство Таджикистана просит парламент внести коррективы в госбюджет
Помощник президента дал старт асфальтированию центральной улицы Худжанда