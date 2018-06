По мнению экспертов, у рекламы есть три секунды, за которые надо успеть «зацепить» клиента чем-то интересным. Если учесть, что около 80% рекламной информации воспринимается визуально, то «брать» потенциального клиента необходимо не чем иным, как хорошо продуманным профессиональным дизайном. О том, как научиться разрабатывать такой дизайн, и вообще, как дизайн помогает стать успешным, рассказывает директор креативного агентства UstoDesign Фируз Хасанов.

На стройках с 12 лет

- Фируз, кем вы только не числитесь: гендиректор UstoDesign, директор по нестандартным маркетинговым коммуникациям рекламного агентства TAG, были специалистом по развитию маркетинга Федерации футбола Таджикистана, а также директор по развитию бизнеса сети мировых агентств Sky Central Asia. Как вы пришли к этому достижению и стали руководить дизайн-студией?

- Я вырос в обычной душанбинской семье. Кстати, я родился в конце советской эпохи, и когда был еще мальчиком, началась гражданская война в Таджикистане. Я очень благодарен своей маме, она один из примеров идеальной женщины, потому что в те тяжелые годы войны она вырастила меня с братишкой и вложила в нас важные жизненные ценности. Каким образом? Каждый день в 5:30 утра мы ходили с мамой мыть полы в детский сад, потом она бежала на свою основную работу, где работала медсестрой. Она работала на трех работах, чтобы поднять нас на ноги. Кстати, 23 года мама проработала в бригаде скорой помощи и помогла появиться на свет сотням малышей, теперь она работает в частной клинике. Я сам стал подрабатывать с 12 лет на стройках.

UNITED Music Band. Фируз (второй слева) Фото из личного архива Ф.Хасанова

А свой первый бизнес сделал на эклерах, которые мы с другом покупали на повороте аэропорта, а потом развозили в коробках по детским учреждениям.

- А в школе-то успевали учиться?

- Конечно, закончил столичную школу №56. Обычная школа, хотя преподаватели у нас были необыкновенные. Наш директор - Кузиева Мунира Равильевна - сделала все, чтобы сохранить профессиональный учительский состав. Помню, наш классный руководитель, учитель алгебры Рашид Ахмедович, с ученой степенью кандидата наук, преподавал нам также геометрию, физику и астрономию, так как нужно было как-то выживать. А школьных учителей не хватало. Благодаря стараниям и требовательности таких преподавателей мы вышли из стен школы с хорошим багажом знаний. К слову, в нашей компании вместе со мной работают еще двое моих одноклассников, которых взяли на работу не по знакомству, а потому что они могут зарабатывать своим умом. Затем в моей жизни был факультет истории и международных отношений РТСУ и Национальная консерватория (совсем немного, так как я ушел оттуда), ведь я любил музыку.

фото из личного архива

- Значит, вы еще и музыкант?

- В середине нулевых у нас с ребятами-единомышленниками Павлом Ли и Олимом Утамишевым зародилась идея создать свою музыкальную рок-группу - UNITED Music Band. Интересно, мы пели рок на таджикском языке и выступали на многих фестивалях. Ездили в Россию, Узбекистан, Южную Корею. К сожалению, группа распалась, так как наш солист уехал из страны. Теперь с Павлом Ли мы вместе работаем, занимаемся развитием творческого потенциала компании, хотя иногда я и пишу музыку.

- Говорят, что вы и спортсмен…

- Я сертифицированный тренер по TotalFit, то есть фитнес-тренер, недавно прошел курсы.

фото из личного архива

«Вошел в эту сферу, и теперь меня оттуда не вытащить»

- Так как же вы начали заниматься дизайном?

- Как раз на одном из концертов в 2006 году я случайно встретился с Джамой (Джамшедом. – Прим.ред.) Джурабаевым. На тот момент он вернулся в Таджикистан и вместе с Шером (Шерали Джурабаевым. – Прим.ред.) развивал «Тотал Эдвертайзинг Груп» - первое рекламное агентство полного цикла в Таджикистане. Разговорились, он пригласил меня на работу. Вскоре я устроился там менеджером по продажам, вел проекты. Таким образом я вошел в сферу маркетинга и рекламы, и с того времени меня оттуда не вытащить.

Фируз с братом Фирдавсом фото из личного архива

- А как вы стали директором UstoDesign?

- В связи с финансовым кризисом в жизни компании был период, когда мы, к сожалению, потеряли костяк предыдущей команды, и UstoDesign на время прекратил свою деятельность. Тогда я подошел к учредителю компании Шерали Джурабаеву и попросил его дать мне шанс реанимировать ее. Мне доверили компанию, и уже через некоторое время мы снова встали на свои позиции. Вообще, считаю Шера одним из ключевых людей в моей жизни, так как в свое время он направил меня в правильное русло и показал, как можно делать бизнес. Я даже не представляю, чем я бы занимался, если бы не он.

Фируз Хасанов фото из личного архива

- Как вы поднимали компанию?

- Конечно, было сложно. Многие профессионалы разбрелись по различным сегментам из-за финансового упадка, и пришлось практически все заново поднимать. Мы – творческая лаборатория, и каждый талантлив в своем деле. С хорошей командой из 18 человек нам удалось удачно реализовать несколько проектов. И дело пошло. Знаете, анализируя нашу работу, я сделал вывод, что успешный руководитель не тот, который сам растет, а тот, который взращивает правильную команду. Принцип нашей компании: расти не как принято - вверх, вертикально, а горизонтально. Например, наши сотрудники могут кроме своей основной работы заниматься фотошопом и, значит, при необходимости могут заменить того, кто занимается художественным дизайном. Поэтому если я даже нахожусь вне офиса, то знаю, что меня может кто-то временно заменить.

Команда со своим ДНК

- Отмечу, что наша общая работа – это сама идея и ее креативное воплощение. Слоган компании – «Бесконечные идеи» говорит сам за себя. Мы помогаем заказчикам продвигать их продукты. Моя задача как руководителя – создать благоприятную атмосферу в коллективе, а идеи сами будут рождаться. Главное, не мешать им работать. Кстати, в команде есть своя ДНК – это творчество, креатив и терпение. Если в тебе этого нет, то нам не по пути. Ошибка многих ребят – «всё и сейчас». У нас же главный критерий – терпение.

Команда UstoDesign фото из личного архива

- Для того чтобы расти, надо постоянно двигаться…

- Конечно. Мы посещаем большие ивенты - фестивали по рекламе, на которых не только встречаемся с коллегами и друзьями, но и обучаемся, перенимая опыт. Например, на центральноазиатский фестиваль рекламы Red Jolbors мы ездим практически каждый год. Мы стали вторыми в проекте Best of Central Asia с нашей работой Iam Different за лучшую айдентику. Стали первыми в проекте Best of Central Asia с нашей работой «Высоцкий, спасибо что живой!» за лучшую коммерческую иллюстрацию. Считаю успешным для себя выступление на конференции TEDх в Кыргызстане, так как я был один туда приглашен из нашей страны и рассказал истории успеха наших соотечественников.

- Как вы относитесь к конкуренции?

- Позитивно. Открываются новые дизайн-компании, и я рад, потому что это стимулирует нас создавать более успешный и качественный продукт. Мы работаем сегодня с российским, казахстанским, узбекистанским и китайским рынками, никто из отечественных фирм пока в этой сфере с ними не работает.

Важно иметь мозги

- А как клиенты на вас выходят?

- У нас нет менеджеров по продажам. Конечно, есть свой сайт, помогают также партнерские рекламные агентства, которые перенаправляют заказчиков к нам. Потом, город у нас маленький, все друг друга знают. Мы не идеальная компания, у нас тоже есть свои косяки и недоработки. Но больше всего мы дорожим своей репутацией, поэтому стараемся все же не допускать ошибок.

Команда «UstoDesign» стали лучшими в конкурсе "Made in Tajikistan" фото из личного архива

- Фируз, для того чтобы работать в сервисной компании, обязательно уметь прочувствовать клиента, иметь предпринимательскую жилку?

- Надо в первую очередь иметь мозги. Когда будешь задавать правильные вопросы, у тебя появятся правильные ответы. Когда я только начинал работать в компании, не было нормального интернета, книг по бизнес-контенту – мы, как слепые котята, все проходили «на ощупь». Сегодня для молодежи все в сто крат облегчено. Нет работы? Пожалуйста, прогугли, и там выйдет сотни вакансий. Хочешь стать программистом? На ютуб тысячи роликов о том, как научиться этому. Сейчас всюду полно информации, главное - включить мозги.

- Что бы вы пожелали молодым ребятам, которые ходят стать успешными?

- Знаете, проблема многих молодых ребят в том, что они думают: устроятся в компанию - и зарядятся историей успеха и станут успешными. Это неправильно. Для кого-то заработать миллион долларов – успех. А для кого-то успех – найти деньги на кусок хлеба. Для меня работать с командой в 18 человек – тоже успех. Поэтому я не могу поделиться своим успехом, но могу рассказать, как пройти из пункта А до пункта Б, на примере своей жизни. Честно, я не знаю, как стать успешным; на самом деле, каждому надо пройти свой путь. Но знаю, что успешными можно стать благодаря кому-то или чему-то, как это произошло в моей жизни. Я очень рад, что со мной работает офигенная команда ребят, которые умеют креативно воплощать идеи.

