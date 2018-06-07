На дворе сезон отпусков и летнего отдыха. Кто - то собирается на море, а кто - то на дачу, ну а Вам не до отдыха? Вам нужно работать и получать прибыль, а может просто потратить деньги с пользой?

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Мы предлагаем Вам от 10 до 15%-ов скидки от установленных процентных ставок.

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Сезон летних скидок Банка Эсхата объявляем открытым!

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