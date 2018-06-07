Количество платежных карт в Таджикистане за год выросло почти на 3%, а количество операций посредством их – на 30%. На начало апреля этого года в стране насчитывалось свыше 1,7 млн. платежных карт.

Согласно данным Национального банка Таджикистана, общее количество эмитированных кредитными организациями платежных карт на 31 марта 2018 года составило 1 млн. 714,9 тыс., что на 2,9% больше, чем на 31 марта 2017 года.

Из них 84,14% - платежные карты Национальной платежной системы «КОРТИ МИЛЛӢ», 9,73% - карты международных платежных систем (Visa и Masterсard), 5,53% - платежные карты локальных систем кредитных организаций и 0,6% - совместные платежные карты (UnionPay -«КОРТИ МИЛЛӢ»).

Основную часть платежных карт в обращении составляют карты ГСБ «Амонатбанк», их доля в общем объеме составляет 80%.

с сайта Нацбанка РТ

В первом квартале нынешнего года держателями платежных карт совершено 4 млн. 886 тыс. операций на общую сумму 2 млрд. 261,1 млн. сомони.

Количество операций по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 30,7% , а объем платежей увеличился на 35,8%.

Удельный вес объема безналичных операций в торгово-сервисных точках составил 4,3% от общего объема сделок с использованием платежных карт.

В стране на начало апреля этого года насчитывалось 2 тыс. 224 электронных терминалов, используемых для безналичных операций в торгово-сервисных предприятиях при оплате товаров и услуг.

Количество таких устройств по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось почти в 1,7 раза. Почти половина электронных терминалов от общего их количества сосредоточены в Душанбе.

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