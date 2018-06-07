Помощник президента по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббора Рахмонзода и глава Согда Раджаббой Ахмадзода 6 июня дали старт работам по асфальтированию проспекта Исмоили Сомони города Худжанда, положив первые метры асфальта.
Новым асфальтом будет покрыт участок от банка «Арванд» до перекрестка улицы имени Камоли Худжанди, сообщает пресс-служба председателя города Худжанда.
В ходе церемонии чиновники пообщались с жителями областного центра.
Раджаббой Ахмадзода проинформировал горожан, что в рамках мероприятий к 30-летию независимости Таджикистана по распоряжению президента созданы рабочие группы из числа членов правительства и ответработников исполнительного аппарата президента РТ, и «в эти дни члены рабочих групп знакомятся с ходом созидательных работ в городах и районах области».
Помощник президента Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода и заместитель руководителя Исполнительного аппарата президента Дилшод Исматуллозода выразили удовлетворение ходом созидательных работ в регионе, призвали жителей города и области активней вносить вклад в благоустройство и процветание страны.
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Гость2 часа назад
Новым асфальтом... А старый то сняли? А весь "пирожок" обновили как положено? Слои основания под покрытие асфальтом. Или наплюхали сверху как было и привет? Так же будет трескаться и отстаиваться. Для того, чтобы дорога долго служила, снимают всё. До метра, а то и больше. Заново кладут основание, утрамбовывают и потом наносится финишное покрытие. Не очковтирательство с лопатами для камер, а именно грамотные строительные работы по ремонту дорожного покрытия и земляного полотна. С правильными уклонами для стока воды и водосбором, с бордюрами и т.д. и т.п.
Каромат3 часа назад
Такой представительный мужчина, это Раджаббой! В самом расцвете сил!
Смотришь на него, и кажется: вот сейчас потянет за ниточку и взлетит, как Карлсон
Tjk3 часа назад
а незя было тихо мирно заасфальтировать чтоли
Нигора Tjk2 часа назад
вот именно! до смешного доходит
Гость Tjk2 часа назад
Нееее, а как же фотоотчёт? А красование себя любимых перед камерами? Это же самолюбование и пыль в глаза. Во все времена это называлось культ личности :)) По тихому можно только что то разобрать