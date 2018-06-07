Компания «МегаФон Таджикистан» расширила сеть четвертого поколения в Бохтаре. После запуска новых базовых станций 4G в районе рынка Ходжи Шариф и на улице Хувайдуллоева скоростной мобильный интернет стал доступен на 80% территории областного центра. Это значит, что абоненты оператора смогут смотреть на смартфонах игры Чемпионата мира по футболу практически в любом месте.

Игры ЧМ-2018 стартуют в России 14 июня, но уже сейчас многочисленные любители футбола в Таджикистане планируют просмотры матчей. Для тех, кто не сможет увидеть трансляции дома или в гостях у друзей, удобным решением станет мобильный интернет. Сеть 4G, развернутая «МегаФон Таджикистан» во всех районах Бохтара, обеспечивает скорости порядка 20 Мбит/с.

«На таких скоростях удобно не только пересылать рабочие файлы или открывать сайты, но и смотреть онлайн-видео. Даже если во время матчей ЧМ рядом с нашими абонентами не окажется телевизоров, следить за игрой можно будет на экранах смартфонов или планшетов, поддерживающих технологию 4G/ LTE – ею оснащаются почти все новые модели. А главное, смотреть ЧМ можно в автобусах, кафе, офисах – словом, везде, где работает наша сеть четвертого поколения», – рассказывает Руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.

«Всегда с нетерпением жду игры такого уровня. Главное удовольствие – смотреть их прямые трансляции, а не записи. В этом году во время матчей я еще буду на работе, на рынке Ходжи Шариф, но это уже не огорчает. Теперь у нас на рынке очень хороший сигнал 4G – включу ЧМ на своем телефоне!» – делится абонент «МегаФон Таджикистан» Бахтиёр ТОЛИБОВ.

Проверить, поддерживает ли мобильное устройство работу в сети 4G, а также приобрести нужную модель и настроить ее для просмотра видео к Чемпионату мира абоненты могут в офисах продаж оператора.