В Душанбе на 78-ом году жизни сегодня утром скончался бывший член правительства Таджикистана, экс-депутат Верховного Совета Таджикистана, Народный депутат СССР Вахоб Вахидов.
Как стало известно «АП» от родственников покойного, Вахоб Вахидов страдал от сердечной недостаточности. Его тело будет предано земле сегодня, 7 июня, во второй половине дня. Он будет похоронен на кладбище Сариоссиё города Душанбе.
ДОСЬЕ "АП": Вахоб Вахидов родился 11 июня 1940 года в городе Канибадам Ленинабадской (ныне - Согдийской области) Таджикской ССР.
1946 – 1956 гг.- учился в средней школе №25 г. Канибадам.
1956 -1961 гг.- учился в Таджикском Государственном университете им. В.И.Ленина г. Душанбе (экономический факультет, отделение сельского хозяйства), диплом с отличием.
1961 – 1965 гг. - гл. экономист колхоза "Ленинград" Канибадамского района. Избирался секретарем комитета комсомола и председателем партийно-государственного контроля колхоза.
1965-1969 гг. - 1-й секретарь Канибадамского горкома комсомола, член бюро горкома партии, депутат горсовета, член ЦК комсомола Таджикистана.
1969 – 1971 гг.- инструктор ЦК ВЛКСМ (г. Москва), куратор комсомола Белоруссии.
1971-1980 - 1-й секретарь Ленинабадского обкома комсомола, кандидат в члены бюро обкома партии, депутат областного совета
1971-1977 гг. – заместитель председателя Ленинабадского областного совета народных депутатов по отраслям агропромышленного комплекса.
1977-1986 гг. - зав. отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КП Таджикистана.
1986- 1988 гг.- секретарь /по сельскому хоз-ву/ и член бюро ЦК компартии Таджикистана,
1988 – 1990 гг.- первый заместитель председателя Совета Министров - председатель Госагропрома Таджикистана.
02.1990-06.1992 гг. - Министр сельского хозяйства Таджикистана,
1992 – 1993 – первый заместитель Генерального директора Научно- производственного предприятия " ШАМЪ".
1993 - 01.2001 - председатель научно-производственного объединения "Таджиксельхозхимия", председатель акционерного общества открытого типа "Таджидехкимие".
03.2001 - 12.2006 - зав. отделом аграрной политики (АПК) Института экономических исследований, одновременно был советником по сельскому хозяйству министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан.
андидат сельскохозяйственных и доктор экономических наук, член-корреспондент международной инженерной академии и Инженерной академии Республики Таджикистан.
Народный депутат СССР (апрель 1989 - декабрь 1991 гг.).
Депутат Верховного Совета ТаджССР от Гиссарского района двух созывов (1980-1989 гг.).
Семь раз избирался депутатом горсовета, областного совета.
Избирался членом бюро горкома, обкома и ЦК компартии Таджикистана, членом Президиума Правительства Республики Таджикистан.
Является членом Ученого совета Института экономических исследований Министерства экономического развития и торговли РТ, НИИ сельского хозяйства Таджикской Академии сельхознаук.
Автор более 160 научных трудов, в том числе монографий, книг и брошюр.
Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами "Знака почета", четырьмя медалями СССР, почетными грамотами Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан, ЦК КПСС, ЦК Компартии и ЦК ЛКСМ Таджикистана и др. "Заслуженный работник Таджикистана".
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Лутфидин2 часа назад
Рухатон шод бошад Устоди азиз!
Садриддин3 часа назад
Очень прискорбно((( худо чояшон чаннат шавад. Вы еще не добовили что по настоящее время работал профессор кафедры экономики и управлении Таджикского финансово-экономического университета.