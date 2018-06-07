Предприниматель Герман Стерлигов объявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы. Он хочет уменьшить Москву.

«Моя предвыборная программа — расселение московского мегаполиса», - написал Стерлигов в соцсети «ВКонтакте».

Через четыре года, пишет он, Москва уместится в пределах Садового кольца, а население сократится до миллиона человек.

"Миллионы гастарбайтеров поедут домой. Работы в Москве для них больше не будет. Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей. Прогнозируемая численность населения города Москвы через четыре года моего правления 1 миллион человек", - написал он.

Стерлигов обещает "каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях".

"Всем, кто пожелает, немедленный выезд на природу из затравленного электронного московского концлагеря. За счет городского бюджета - земля, стройматериалы, скотина, семена, транспорт и подьемные. Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо", - написал он.

Герман Стерлигов получил известность в 1990-х годах, став соучредителем первой в России товарной биржи «Алиса». В последние несколько лет Стерлигов позиционирует себя как «православный бизнесмен».

В 2003 году Стерлигов участвовал в выборах мэра Москвы и набрал 3,65% голосов. В 2004 году он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, но не прошел регистрацию.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus