Конституционный суд Таджикистана установил неточность и разночтение положений второго пункта части 1 статьи 65 Гражданского кодекса по отношению к части 1 статьи 35 Закона РТ «О ликвидации кредитных организаций», что на практике препятствует реализации со стороны граждан-вкладчиков защиты конституционных прав и интересов личности на имущество должным образом.

«В связи с этим Маджлиси Оли Республики Таджикистан с учетом мировой практики и в целях защиты интересов и конституционных прав граждан-вкладчиков на имущество необходимо пересмотреть положения второго пункта части 1 статьи Гражданского кодекса и части 1 статьи 35 Закона РТ «О ликвидации кредитных организаций». Определение окончательное и не подлежит обжалованию, - приводится в вынесенном Определении суда.

Инициатором рассмотрения этого вопроса стал член правления Международного союза (содружества) адвокатов Солиджон Джураев.

Он обратился в Конституционный суд с ходатайством о несоответствии Гражданскому кодексу третьего абзаца части 1 статьи 35 Закона Республики Таджикистан «О ликвидации кредитных организаций» и его отмены.

Ранее, в июне 2017 года, он обращался к президенту Таджикистана с просьбой расследовать деятельность бывших руководителей объявленного банкротом «Таджпромбанка».

Адвокат утверждает, что его деньги, как и деньги других 670 вкладчиков банка, были присвоены руководством этого финансового института.

"В своем ходатайстве в Конституционный суд я напомнил, что отношения вкладчиков и кредитной организации (банка) и порядок ликвидации юридического лица регулируются статьями 854–865 и 62–68 Гражданского кодекса. И согласно второму пункту ч.1 статьи 65 указанного кодекса при ликвидации кредитной организации в первую очередь удовлетворяются требования вкладчиков", - говорит Джураев.

"Гражданский кодекс основан на Конституции Таджикистана, в нем во втором пункте части первой ст.2 указано, что нормы гражданского законодательства, содержащиеся в других законах и иных актах законодательства, должны соответствовать Гражданскому кодексу".

Однако, по словам адвоката, третий абзац первой части статьи 35 Закона «О ликвидации кредитных организаций» устанавливает, что требования кредиторов-вкладчиков могут быть удовлетворены лишь в четвертую очередь, что не соответствует требованиям Конституции и статьям 1, 2 и 65 ГК.

Солиджон Джураев утверждает, что согласно регламенту работы Маджлиси Оли, данное определение Конституционного суда является обязательным для рассмотрения парламентом в первоочередном порядке.

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