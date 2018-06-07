Реконструкция автодороги Душанбе-Бохтар, общей протяженностью 82 км, полностью завершится к 2023 году. Она станет скоростной трассой, а ее ширина на некоторых участках достигнет до 27 метров. Cейчас идет первая фаза, ко второму приступят во второй половине этого года.

Для реконструкции второго, 40-километрового участка, этой дороги - от местечка Чашмасорон в Хуросонском районе до города Бохтар Азиатский Банк Развития выделяет 90 миллионов долларов на безвозмездной основе. Соответствующий документ подписан правительством Таджикистана и АБР в конце апреля этого года.

«Заключенное сторонами соглашение должно быть ратифицировано парламентом страны. Проведены тендеры по отбору подрядчика и консультанта проекта, подготовлены международным консультантом соответствующие отчеты и направлены на согласование АБР. После согласования всех этих вопросов начнутся непосредственные строительные работы», - сообщил «АП» замдиректора Центра реализации проектов по реконструкции дорог при Минтрансе Эрадж Мирзоев.

Первая фаза реконструкции автодороги Душанбе-Бохтар проекта началась в октябре прошлого года, и продолжается сейчас - идет реконструкция 33-километрового участка трассы - от Душанбе до местечка Дари Киик в Хуросоне.

Подрядчиком проекта на первом этапе является китайская компания «Синьцзян Бейсин», а международным консультантом - германская компания «КОКС».

На улучшение этого участка в целом направляется 96 миллионов долларов. Средства предоставлены АБР ($49,4 млн. – кредит и $17,8 млн. – грант), Фондом ОПЕК ($12 млн.- кредит) и правительством Таджикистана (17,1 млн.).

Мирзоев отметил, что работы на начальной фазе протекают по ранее утвержденному графику и должны быть завершены до октября 2020 года.

Транспортный чиновник допускает, что часть средств будет перенаправлена на реализацию следующих этапов проекта.

Он подчеркнул, что параллельно ведутся переговоры с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) относительно привлечения инвестиций для реализации третьей фазы проекта. «На данном этапе планируется реконструировать 9-километровый участок дороги от моста над рекой Вахш до пассажирского терминала города Бохтар», - добавил Эрадж Мирзоев.

Ожидается, что реконструкция автодороги Душанбе-Бохтар, общей протяженностью 82 км, полностью завершится к 2023 году.

Согласно проектной документации, дорога после реконструкции превратится из третьей категории (автодорога обычного типа) в категорию«1-Б» (скоростная автодорога).

Она будет представлять собой сдвоенную дорогу с асфальтобетонным покрытием шириной от 16 до 27 метров. На данный момент ширина этой дороги составляет до 12 метров.

Вдоль дороги планируется установить уличное освещение и систему резервного энергопитания на основе солнечных батарей.

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