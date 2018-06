Международный институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) опубликовал в минувшую среду Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index). Таджикистан в нем оказался на 114-ом месте среди 163 стран мира, в которых проживает 99,7% населения планеты.

Наиболее высоко среди стран Центральной Азии в рейтинге находится Казахстан – 70-ое место. Узбекистан расположен на 104-ом месте, Кыргызстан – на 108-ом, а Туркменистан – на 119-ом.

Все страны региона получили «среднюю» оценку, кроме Казахстана, который находится среди стран с «высокой» оценкой.

Россия оказалась на 154-й строчке рейтинга и попала в десятку наименее миролюбивых стран мира.

Замыкают рейтинг Южный Судан (161), Афганистан (162) и Сирия (163). Самыми миролюбивыми странами названы Исландия, Новая Зеландия и Австрия.

Авторы индекса отмечают, что ситуация на Планете наименее мирная за последнее десятилетие, ущерб от насилия в прошлом году составил $14,8 трлн.

Институт экономики и мира является аналитическим центром, который занимается изучением мирной обстановки и ее оценкой с точки зрения экономики. Исследования производятся путем обработки мировых и внутригосударственных показателей, также рассчитывается экономический урон странам от насилия.

Как утверждают сотрудники института, результаты их исследований используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими центрами, неправительственными и межправительственными организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и развития, Секретариат Содружества, Всемирный банк, а также ООН. Институт входит в список 15 наиболее эффективных аналитических центров в мире.

