Казахстанцам, сообщившим о фактах коррупции, пообещали вознаграждение. Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев на своей странице в соцсети сделал обращение к гражданам республики, пишет CA-NEWS.



«Гражданская сознательность – не пустые слова. Убежден, что победа над коррупцией в стране возможна, когда эта победа будет одержана в голове каждого казахстанца. Когда каждый из нас скажет, что в настоящем и будущем ей нет и не может быть места. Ну и самое главное, когда каждый начнет действовать здесь и сейчас», - отметил глава ведомства.



«Друзья, если вы видите, как на ваших глазах совершаются коррупционные правонарушения, т.е. вымогаются или предлагаются взятки, планируются хищения бюджетных средств, происходят злоупотребления должностными полномочиями, незамедлительно обращайтесь в агентство. Номер нашего call-центра 1424. Работает круглосуточно. Моя личная почта alik.shpekbaev@gmail.com», - написал А.Шпекбаев.



По его словам, ни одно обращение не останется без рассмотрения. Гражданам, поделившимся информацией, гарантируется конфиденциальность и правовая защита. В случае подтверждения информации и обвинительного приговора в суде, заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге ($730).