Конфликт возник в результате устной брани между молодыми жителями столицы, 18-летним Кишваром Гоибовым и 21-летним Дамиром Ахмедовым, еще 29 мая. Зачинщики драки были задержаны милицией на следующий день. Им грозит по 12 лет тюрьмы.

Как сообщил 6 июня официальный сайт УМВД Таджикистана по городу Душанбе, поссорившие молодые люди призвали на подмогу своих друзей.

В результате возникшей драки вышеназванный Гоибов нанес ножевой удар в грудь 21-летнему Фирдавсу Шарипову, который влез в драку со стороны своего друга Ахмедова.

Шарипов с ранениями был госпитализирован.

Сообщается, что по данному факту задержаны 18-летний Кишвар Гоибов, 21-летний Эрадж Аюбов, 21-летний Дамир Ахмедов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 110 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 237 (хулиганство) УК Таджикистана. Им грозит до 12 лет лишения свободы каждому.

Как сообщает столичная милиция, раненый парень тоже задержан и находится под следствием.

Задержанные с сайта mvd.tj

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